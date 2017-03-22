В Аппарате правительства и администрации главы Хакасии сократят 40 штатных единиц

Глава республики Виктор Зимин подписал поручение о сокращении штатной численности в Аппарате правительства республики и Администрации Главы Хакасии, включая ряд подведомственных учреждений.

Поручения адресованы первому заместителю главы региона О.В. Наму, руководителю Аппарата Л.Ю. Карамчаковой и руководителю Администрации В.В. Денщикову. Об этом сегодня Глава Хакасии Виктор Зимин заявил на рабочем совещании.

– Все знают, что ситуация с бюджетом у нас крайне напряженная. О причинах создавшегося положения я уже много раз говорил, оно действительно вынужденное. Сегодня необходимо говорить об ужесточении расходов, – начал совещание Виктор Зимин.

Глава Хакасии привел статистические показатели финансовой деятельности региона, отметил, что по итогам прошлого года цифры неплохие. Выросли налоговые и неналоговые доходы, объем ВРП. По уровню безработицы с показателем 1,8% Хакасия заняла второе место в СФО, у нас один из самых низких показателей инфляции в стране, сохраняется уровень доходов населения. При этом республика вложила миллиарды рублей в строительство социальных объектов, в систему здравоохранения.

– Я бы очень хотел, чтобы все институты власти и общества осознали, что республика сегодня тратит в два с половиной раза больше средств, чем в 2009 году. И мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы эти деньги заработать. Много сделано, действительно много, но сейчас нужно заняться экономией и экономикой, максимально сократить расходы. У нас серьезные обязательства перед Минфином России не наращивать расходы, особенно в части содержания управленческого аппарата. При этом ряд муниципальных образований за прошлый год потратили денег гораздо больше, чем им полагалось по закону, в нарушение бюджетного кодекса и соглашений с минфином! Перерасходовали 114 миллионов рублей! Отдельно отличились Черногорск и Ширинский район, и это как раз те территории, которые не могут за построенные детские сады рассчитаться. Причем, денег, сверх положенного потраченных на себя, как раз бы хватило, чтобы закрыть обязательства по садикам. Это как так получается?

По словам Главы Хакасии, по итогам 2016 года муниципальными образованиями г. Абаза, г.Сорск, г. Черногорск, Орджоникидзевский, Таштыпский, Усть-Абаканский и Ширинский районы были превышены утвержденные нормативы по расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Причем, речь не идет о рядовых работниках.

При этом Минфин Хакасии неоднократно указывал на необходимость приведения в соответствие муниципальных правовых актов по установлению размеров должностных окладов работникам аппарата управления, прежде всего руководящего состава. Исходя из этого, руководитель региона подписал поручение Министерству финансов Республики Хакасия приостановить предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета муниципальным образованиям республики, нарушившим по итогам 2016 года Бюджетный кодекс РФ. До момента устранения указанных нарушений.

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