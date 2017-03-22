В Азербайджане из-за кризиса праздник Новруз стали называть «Невроз байрам»

В Азербайджане продолжаются выходные в связи с весенним праздником Новруз. Как показали исследования компании «ACT Азербайджан», 47% опрошенных бакинцев планировали потратить на праздничный стол от 100 до 200 манатов, а 17% планировали вовсе ограничиться лишь 100 манатами.

Согласно материалу, судя по результатам этого опроса, расходы на средний праздничный стол составляют около половины среднемесячной зарплаты по стране (498 манатов) и превышают стоимость потребительской корзины (155 манатов). Предпраздничная суета сопровождается галопирующей инфляцией, когда цены на товары возросли от 20 до 100%. Такие скачки произошли со стоимостью мяса, мясных изделий, курятины, фруктовых соков.

Однако министр сельского хозяйства Гейдар Асадов упрекает журналистов в раздувании ситуации и отрицает факт заметного подорожания сельхозпродукции. При этом, министр, манипулируя цифрами, пытается ввести общество в заблуждение.

Так, специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов по поводу нестабильных цен на сельхозпродукцию в интервью сайту отметил, что основная причина этого в том, что аграрный сектор страны не в состоянии удовлетворить потребности населения.

«Для внутренних потребностей аграрный сектор производит лишь 38% мяса и молока, 60% яиц и 35% куриного мяса. Импортируем почти 100% зерна, корм и его компоненты для животноводства. В конечном итоге это приводит к удорожанию себестоимости продукции животноводства. Мы не можем удовлетворить свои потребности за счет внутреннего производства», – объяснил Магеррамов.

Кроме того, снизилась покупательская способность населения. Спрос сократился, и эта тенденция продолжается. К тому же производство продукции также постепенно уменьшается, и страна начинает все больше зависеть от импорта, а поставка из-за рубежа различной продукции монополизирована.

По словам Магеррамова, стоимость продукции азербайджанских производителей, которые так или иначе зависят от импорта, растет в манатном эквиваленте. Таким образом, как подчеркнул эксперт, рост цен в стране будет продолжаться.

С развитием экономического кризиса в стране цены на рынке растут все выше, карман рядового азербайджанца становится все худее, а стол все беднее. Неслучайно с недавних пор в Азербайджане праздник весеннего равноденствия Новруз стали называть «Невроз байрам».

«Пришла на базар за праздничными покупками. Спрашиваю цены и отхожу от прилавка. Это просто ужас. Как можно на пенсию накрыть праздничный стол при цене кишмиша в 22 маната? Нужно учитывать такие вещи. Не у всех есть возможность покупать продукты по такой цене», - пожаловалась одна из респондентов.

Другая жительница Баку по имени Лейла Гасанова в интервью сайту отметила, что каждый год перед праздником цены в стране повышают. «Но в этом году просто ужасные цены. Многие мои знакомые не отмечают праздник», – сказала она.

«Раньше цены росли из-за доллара. Сейчас доллар не растет, а цены продолжают повышаться. Теперь объясняют это праздником. Это неправильно. Люди покупают по 3-4 яблока и апельсина и уходят домой, чтобы не идти с пустыми руками. Почему, когда устанавливают цены, не считаются с положением большинства людей? Большинство народа живет небогато, можно сказать, бедно. Для нас праздник превратился в обычный день, а обычный день в ужас, когда думаешь о ценах», – заявила Сурия Мамедова.