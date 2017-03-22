В Черногорске ко Дню Победы обновляют Арку Славы

В Черногорске обсудили подготовку ко Дню Победы.





В городе угольщиков сегодня остался всего 31 ветеран Великой Отечественной войны. Кроме них, трое блокадников и четверо узников концлагерей. Будут приведены в порядок могилы ветеранов, отреставрированы памятники. Намечен капитальный ремонт Мемориала воинской славы в честь воинов-черногорцев, павших, на фронтах Великой Отечественной войны, а также Арки Славы. На это потребуется около четырех миллионов рублей. Сейчас ведутся переговоры со спонсорами. Этой весной на Арку Славы будут занесены еще три фамилии участников Великой Отечественной войны. Как рассказала председатель Совета ветеранов Зинаида Шурякова, также к изданию готовится четвертый том книги «Солдаты Победы». Он дополнится 950 новыми фамилиями черногорцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной. По архивным данным, из ушедших на фронты 4500 горожан судьба почти 500 еще остается неизвестной.

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