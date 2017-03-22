В Керчи открылась выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Выставка "Крымский мост. Фантастическая реальность", посвященная строительству транспортного перехода через Керченский пролив, открылась в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"Экспозиция посвящена проектам строительства моста через Керченский пролив, которые разрабатывались в течение последних 100 лет для соединения двух берегов - керченского и таманского", - говорится в сообщении.

Большую часть в экспозиции занимают археологические находки, поскольку при подготовке к строительству моста в акватории и на берегах Керченского пролива были проведены масштабные археологические исследования, рассказали в инфоцентре. "Среди экспонатов: разнообразная чернолаковая керамика, канфары и килики, кубки, фрагменты тарелок и солонок, амфоры, сосуды. В отдельной витрине расположена уникальная находка, обнаруженная у мыса Ак-Бурун, - крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины. Предположительно, это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в V веке до нашей эры", - отмечено в сообщении.

Также на выставке представлены исторические документы, фотографии, рисунки, рассказывающие о попытках во время Великой Отечественной войны построить мост через Керченский пролив. "В 1943 году немцы сделали канатную дорогу для грузов и приступили к возведению моста, но не успели: Тамань и Керчь были освобождены советскими войсками. В 1944 году советские солдаты всего за семь месяцев построили железнодорожный мост. Одним из участников проекта был архитектор Борис Надежин, оригиналы его натурных рисунков представлены в экспозиции", - отметили в инфоцентре.

Среди экспонатов выставки есть газетная статья 1980-х годов, в которой Борис Надежин называет мост "фантастической мечтой третьего тысячелетия". "Отсюда, собственно, и название нашей выставки", - приведены в сообщении слова Натальи Быковской, заместителя генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея- заповедника.

Выставка будет работать до 2018 года. Ожидается, что она пополнится новыми экспонатами. "Она постоянно может пополняться новыми артефактами: и со стороны мостовиков- строителей, и со стороны археологов, это очень важно. Также мы надеемся, что горожане тоже принесут какие-то вещи из своих семейных архивов, связанные со строительством железнодорожного моста 1944 года", - сказала гендиректор музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Строительство моста

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Сметная стоимость проекта составляет 211,9 млрд руб. в ценах четвертого квартала 2015 года. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в 2019 году. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж".