В месяц на каждого

Депутаты Верховного Совета Хакасии готовы внести изменения в закон о социальной поддержке приёмных семей.

Вчера на президиуме республиканского парламента речь зашла о вознаграждении приёмным родителям. По словам заместителя министра образования и науки Хакасии Ирины Ауль, в настоящее время в нашей республике насчитывается 535 приёмных семей, в которых воспитывается 1337 детей. На каждого ребёнка в месяц приёмным родителям причитается 5554 рубля. А так как 1 января 2016 года размер вознаграждения не индексировался, то подобного рода пробел предложено устранить с 1 января 2017-го. Благодаря принятию законопроекта сумма должна вырасти до 7500 рублей.

— Принятие этого закона не потребует дополнительного выделения средств, — заключила Ирина Ауль, — они предусмотрены законом «О размере вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приёмной семье».

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