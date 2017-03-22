В минспорта Хакасии новые назначения

Глава Хакасии согласовал ряд назначений в спортивной отрасли республики.







Кандидатов руководителю региона представил исполняющий обязанности министра спорта Хакасии Виктор Струков. На должность первого заместителя министра назначен Сергей Головкин, который ранее успешно руководил училищем олимпийского резерва. Виктор Зимин согласился, что училище спортивного резерва на сегодняшний день является одним из лучших учебных заведений не только республики, но и Сибири. Следующим кандидатом стал Анатолий Терсков. С согласия руководителя региона он утвержден на должность директора АУ РХ «ЦСП «Тея».

-- Создали прекрасный объект практически с нуля! Уверен, международные соревнования помогут нам получить дополнительное развитие в поселке, создать полноценный комплекс, - сказал Виктор Зимин.

В ходе рабочих встреч руководителю региона также был представлен Константин Козлов, утвержденный в должности директора спортивной школы имени В. И. Чаркова.

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