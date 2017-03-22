В Молдавии парламент ради денег устраивает алкогольный геноцид своему народу

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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Парламент Молдавии исключил вино из списка алкогольных напитков. Теперь напиток можно будет покупать в ночное время и рекламировать по телевидению.

Эта мера направлена на поддержку местных виноделов, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Согласно новым поправкам в законодательство страны, вино теперь является «продуктом питания», произведенным путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла.

Инициаторы закона уверены, что умеренное потребление вина принесёт пользу гражданам государства, так как многие из них сейчас предпочитают употреблять более крепкие напитки.

По данным Всемирной организация здравоохранения в последние несколько лет Молдавия возглавляет рейтинг самых пьющих стран.

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