В Молдавии парламент ради денег устраивает алкогольный геноцид своему народу

Парламент Молдавии исключил вино из списка алкогольных напитков. Теперь напиток можно будет покупать в ночное время и рекламировать по телевидению.

Эта мера направлена на поддержку местных виноделов, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Согласно новым поправкам в законодательство страны, вино теперь является «продуктом питания», произведенным путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла.

Инициаторы закона уверены, что умеренное потребление вина принесёт пользу гражданам государства, так как многие из них сейчас предпочитают употреблять более крепкие напитки.

По данным Всемирной организация здравоохранения в последние несколько лет Молдавия возглавляет рейтинг самых пьющих стран.

Зарубки на память