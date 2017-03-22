В России создан аналог платёжной системы SWIFT

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В России создан аналог платёжной системы SWIFT

В России созданы условия для нормальной работы платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT или каких-либо других подобных ограничений.

Об этом в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ отметила, что за последние годы под влиянием внешних негативных факторов в банковской инфраструктуре России были выявлены определенные уязвимости. После этого процессинг иностранных платежных систем был переведен в Россию.

Эльвира Набиуллина также заявила о том, что в 2016 г. был созданы условия для широкого распространения карт "Мир" российского производства. При этом, по словам главы ЦБ, "если что-то случится", платежные операции внутри России продолжат выполняться на основе российского аналога SWIFT.

"Сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты "Мир". И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в распространении масштабном карт "Мир".

Аналогично были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы также доработали свою платежную систему, и если что-то случится – внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог".

Речь идет о "Системе передачи финансовых сообщений Банка России" (СПФС), созданной в России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.

 

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