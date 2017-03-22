В Хакасии детям предлагают стать архитекторами будущего

22.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В республике объявили конкурс творческих работ на тему экологического строительства.

Конкурс приурочили к Году экологии в России и будут проводить в рамках X межрегиональной строительной выставки-форума «ХакСтройЭкспо-2017». Ребятам предлагают пофантазировать, каким станет Абакан через  20, 50, а может и 100 лет, как изменятся дома, улицы. Рисунки формата А4 или А3 в любой технике, макеты и поделки на конкурс «Я архитектор города будущего – 2017» принимаются до 11 апреля. Заявки и фотографии конкурсной работы можно отправить на электронную почту 357970@abakan.city. Итоги конкурса подведут 15 апреля на закрытии выставки «ХакСтройЭкспо-2017».

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