В Хакасии инвалидов-колясочников учат танцевать

22.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня хореографические трюки будут выполнять воспитанники дома-интерната «Теремок» под контролем волонтеров.

Занятия в рамках проекта «Танец, как вторая жизнь» проходят в инклюзивном коллективе Dance-Club «INKLUSIB». Поддерживает танцоров фонд «Центр социальных программ» ОКРУСАЛ. В Хакасии прошло уже три мастер-класса, посвященные особенностям инклюзивного танца на инвалидных колясках и технологии работы волонтеров в танцевальном коллективе. Каждую тренировку дети с инвалидностью делают разминку, осваивают танцевальную и трюковую технику с коляской. Очередной мастер-класс «Танцевальный джем-сейшен» пройдёт сегодня. Участники выберут любую танцевальную композицию  и станцуют в паре, либо соло.

Летом инклюзивный коллектив примет участие в фестивале «Мир без границ», посвященном Дню защиты детей. В республике также пройдёт итоговая конференция на тему «Внедрение новых технологий и форм инклюзивного танцевального движения в рамках проекта «Танец как вторая жизнь», сообщили в министерстве социальной защиты РХ.

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