В Хакасии пройдёт полуфинал Первенства России по волейболу

В Саяногорске 23 марта на базе ФОК «РУСАЛ» в 15 часов стартуют полуфинальные соревнования Первенства России по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения.

Честь Хакасии на отборочном турнире будут отстаивать воспитанницы спортивной школы «ЦСКА-Хакасия». Команду, которая одержала победу на Первенства России по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения, озона Сибирь - Дальний Восток в Барнауле, тренирует Ирина Золотухина. Первое место и путевку в полуфинал юные воспитанницы армейской школы из Хакасии завоевали в соперничестве с двадцатью командами из городов Сибири. В составе команды «ЦСКА-Хакасия» - 2004-2005 — Вероника Думрауф (капитан), Анастасия Чалбышева, Ксения Моисеенко, Ксения Ларина, Екатерина Черноусова, Анна Погорельченко, Ксения Завгородняя. В полуфинале Первенства России по волейболу участвуют команды: Красноярск «Юность», Зеленогорск «Старт», Омск, Сургут, Усть-Илимск, «ЦСКА-Хакасия», сообщили в пресс-службе министерства спорта РХ.

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