Глава Хакасии Виктор Зимин провёл рабочую встречу с экономическим блоком правительства во главе с первым заместителем Олегом Намом и директором рудника в Абазе Александром Жуковым. На встрече также присутствовал руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков.

Александр Жуков доложил о главном итоге большой работы, которую предприятие, правительство, компания «ЕВРАЗ» и федеральный центр вели последние полгода. «ЕВРАЗ» утвердил условия предоставления инвестиционного займа абазинскому руднику в форме приобретения полного комплекса оборудования, необходимого для перехода на двухсотый горизонт. Более того, состоялся тендер, по результатам которого определены поставщики. После подписания контракта они займутся поставками специализированного оборудования для абазинского предприятия, что позволит ему стабильно работать как минимум следующие десять лет. Стоимость оборудования превышает 300 миллионов рублей.

— Это очень хорошая для нас новость, — подчеркнул Виктор Зимин. — Наконец-то я спокоен за будущее Абазы. Конечно, ещё многое предстоит сделать, но сегодня мы видим главное: наша руда снова востребована, рынок понемногу оживает, цена медленно, но верно идёт вверх. Абаза — монопрофильный город, и вся его жизнь связана с рудником. Мало кто верил в то, что нам удастся вытащить Абазу из сложнейшего положения, но я скажу больше: мы и Вершину Тёи никогда не бросали. Дойдёт и до неё очередь, нужно только продолжать всем вместе эффективно работать.

Руководитель Хакасии поблагодарил участников рабочего совещания за работу и распорядился отправить от своего имени, от имени жителей республики телеграммы со словами искренней признательности министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову, председателю совета директоров компании «ЕВРАЗ» Александру Абрамову, члену совета директоров «ЕВРАЗа» Александру Фролову и другим участникам большого проекта.

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