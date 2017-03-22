ВКонтакте: сбой позволил увидеть секретные разделы для модераторов

22.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Из-за сбоя ВКонтакте пользователи увидели секретные разделы для модераторов

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" допустили ошибку, из-за которой рядовые пользователи на короткое время получили доступ к секретным функциям, предназначенным для модераторов.

Сбой произошел в ночь на 21 марта. В результате ошибки служебные разделы сайта были доступны всем желающим в течение всего нескольких минут, однако этого хватило, чтобы пользователи сделали скриншоты. Преимущественно сбой коснулся лишь интерфейса - секретные функции были видны в меню, однако на практике не работали из-за отсутствия прав доступа.

Особенное возмущение пользователей вызвала кнопка "Открыть приватные фото", которая позволяет модераторам просматривать личные снимки и "вектор интересов" людей. Также, согласно неподтвержденным данным, у сотрудников соцсети есть возможность посмотреть историю запросов каждого пользователя.

ВКонтакте: сбой позволил увидеть секретные разделы для модераторов

Утечка информации раскрыла некоторые особенности работы анализатора фото - как выяснилось, у снимков есть параметр "porno_score" (дословный перевод: "порно рейтинг"). Судя по скриншотам, соцсеть также умеет присваивать фото категории, анализируя их содержимое.

ВКонтакте: сбой позволил увидеть секретные разделы для модераторов

Были раскрыты и особенности управления пользовательскими сообществами - их можно убрать из поиска, запретить им менять обложки, добавить в каталог, вручную настроить поисковые слова и не только.

ВКонтакте: сбой позволил увидеть секретные разделы для модераторов

Наконец, один из пользователей записал видео, на котором показал, какие специальные функции по ошибке оказались видны всем.

Первоначально модераторы соцсети активно удаляли опубликованные скриншоты их секретного раздела и даже блокировали пользователей, которые размещали эти изображения. Однако распространение скриншотов достигло таких масштабов, что "ВКонтакте" пришлось официально признать - случился "непредвиденный сбой".

Директор по развитию "ВКонтакте" Александр Круглов на странице "Роем!" рассказал, что приватные фото могут смотреть только "несколько сотрудников", которые ведут борьбу с детской порнографией, а вектор интересов применяется для рекламного таргетинга.

ВКонтакте: сбой позволил увидеть секретные разделы для модераторов

 

 

 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
84, за 0,289