ВКонтакте: сбой позволил увидеть секретные разделы для модераторов

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" допустили ошибку, из-за которой рядовые пользователи на короткое время получили доступ к секретным функциям, предназначенным для модераторов.

Сбой произошел в ночь на 21 марта. В результате ошибки служебные разделы сайта были доступны всем желающим в течение всего нескольких минут, однако этого хватило, чтобы пользователи сделали скриншоты. Преимущественно сбой коснулся лишь интерфейса - секретные функции были видны в меню, однако на практике не работали из-за отсутствия прав доступа.

Особенное возмущение пользователей вызвала кнопка "Открыть приватные фото", которая позволяет модераторам просматривать личные снимки и "вектор интересов" людей. Также, согласно неподтвержденным данным, у сотрудников соцсети есть возможность посмотреть историю запросов каждого пользователя.

Утечка информации раскрыла некоторые особенности работы анализатора фото - как выяснилось, у снимков есть параметр "porno_score" (дословный перевод: "порно рейтинг"). Судя по скриншотам, соцсеть также умеет присваивать фото категории, анализируя их содержимое.

Были раскрыты и особенности управления пользовательскими сообществами - их можно убрать из поиска, запретить им менять обложки, добавить в каталог, вручную настроить поисковые слова и не только.

Наконец, один из пользователей записал видео, на котором показал, какие специальные функции по ошибке оказались видны всем.

Первоначально модераторы соцсети активно удаляли опубликованные скриншоты их секретного раздела и даже блокировали пользователей, которые размещали эти изображения. Однако распространение скриншотов достигло таких масштабов, что "ВКонтакте" пришлось официально признать - случился "непредвиденный сбой".