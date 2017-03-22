Владимир Путин уже который год борется с «глубинным государством», теперь то же самое ждёт Трампа

С глубинным государством уже который год борется Владимир Путин, сменяя управленцев и руководителей всех ведомств и уровней. Теперь то же самое происходит с Трампом...

Дедушка умер, а дело живёт. Лучше бы было наоборот…

Слово «глубина» подсознательно пугает, а обитатели глубин вызывают еще более негативные ассоциации. Подземный и подводный мир традиционно связаны с инфернальным, и живут там демоны, хтонические чудовища, и прочая нечисть. Страшная проблема же любого государства заключается в том, что у него есть глубинный отрицательный двойник. Речь идёт о том, что Дональд Трамп не так давно назвал «глубинным государством» — после того, как самоуверенный новый президент ощутил на себе всю мощь объятий этого спрута с тысячами щупальцев.

«Белый дом уверен, что президента Дональда Трампа преследует «глубинное государство» — многочисленные бюрократы на средних должностях, нелояльные главе государства и, предположительно, пытающиеся саботировать его инициативы, сказал журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер».

Несчастный, наивный Дональд, смотревший на политическую систему США через идеалистическую призму «сменяемости власти» — как ты заблуждался! Вдруг оказалось, что мало выиграть выборы – нужно еще обрести реальную власть, в самом прямом смысле отобрав её у тех, кто за долгие годы создали свой уютный подземный мир везде – от банков до спецслужб. Почему-то они совершенно не горят желанием верно служить «всенародно избранному президенту», а служат только сами себе. Или, если смотреть еще глубже, той единой наднациональной сети, которая поддерживала Клинтон и расставляла повсюду её идеологических сторонников.

Ведь согласитесь, как-то мало верится в то, что «бюрократы на средних должностях» из обычных приспособленцев вдруг все как один стали несгибаемо-принципиальными борцами с президентом в ущерб собственной карьере, выгоде и безопасности. А если представить себе всё их множество как единое целое, подчиняющееся дисциплине и общему замыслу, то всё становится на свои места.

Любое упоминание о заговорах, тайных организациях, секретных клубах и закрытых ложах традиционно пренебрежительно отметается как «конспирология» — нечто несерьезное, предвзятое, фантастическое. Но уж если президент США признался, что ЕМУ мешают (ему — чуть ли не властелину мира!), то волей-неволей приходится включить таинственное «глубинное государство» в число самых весомых фактором мировой политики.

И стоит признать сам факт наличия этого темного двойника в каждой стране, который сопротивляется всему, что пытаются ему навязать избранные народом лидеры, как многое становится понятным из числа близких и далёких событий.

С глубинным государством уже который год борется Владимир Путин, сменяя управленцев и руководителей всех ведомств и уровней. Не делай он этого – его бы сожрали, как сейчас пытаются сожрать Трампа. Местные «глубинники» — все эти ходорковские и березовские – потерпели поражение, но их союзники за рубежом тут же объявили Путина тираном и душителем свобод. Теперь то же самое происходит с Трампом, и если он всерьёз решится повторить путь Владимира Владимировича – ему нужно быть очень решительным и очень осторожным.

Глубинное государство разрушило Украину – и Виктор Янукович не смог ему помешать. Незаметное, как огромная подводная лодка, оно никак не проявляло себя до ноября 2013 года, и почивший на лаврах Янукович наивно полагал, что он контролирует всю страну. Что случилось потом – мы отлично знаем.

Сталинские репрессии также были не капризом кровожадного деспота, а вынужденной мерой, вычищающей мафию «глубинников» со всех важных постов в армии, спецслужбах, госаппарате и партии. И по законам того жесткого времени смещать эту кровожадную, закалённую в интригах, орду было недостаточно – приходилось сажать и расстреливать. В итоге, СССР тогда не постигла судьба Российской Империи, «глубинное государство» которой только и ждало удобного момента, чтобы свергнуть царя под любым поводом. А, глядишь, прореживай бы Николай Второй ряды своих генералов рузских и парламентариев милюковых, так и не пришёл бы к нему никто на станции Дно с требованием отречься от престола… Тогда, при Сталине, подобная судьба страну не постигла, но «глубинники» взяли реванш в 1991 году.

И вот так и идёт эта борьба света с тьмой, с переменным успехом. Сейчас – атакуют светлые, а темные обороняются контратаками. Дадим мы слабину – «ужас из глубин» снова ввергнет ведущие державы в эпоху хаоса, чтобы заменить суверенные государства глобалистскими конструктами.

А поводом для написания этого текста послужила вот эта новость: «Депутат Госдумы Виталий Милонов, член фракции «Единая Россия», попросил генерального прокурора Юрия Чайку организовать проверку деятельности масонских сообществ, действующих на территории России. Он добавил, что масонство представляет собой мистическо-общественную организацию, имеющую представительства и отделения в том числе в России, причем оно открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы. Кроме того, Милонов обращает внимание на то, что руководство организации находится за пределами России — «главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег».

Вне всяких сомнений, и это – часть «глубинного государства». Да, времена меняются, и масоны уже далеко не самые важные персоны в его иерархии. Но пусть на всякий случай прищучат и их. Лишним это точно не станет. Пусть и в этот глубинный сектор сбросят парочку глубинных бомб.