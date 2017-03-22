Вместо россиян по пятницам будут работать роботы

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева допускает сокращение рабочей недели до четырех дней.

По мнению эксперта, четвертая промышленная революция и использование искусственного интеллекта повлияют на структуру занятости.

– Это уже не первая технологическая революция, – цитирует ТАСС слова профессора. – Ранее реакцией рынка труда было сокращение рабочего дня.

В ходе круглого стола, посвященного презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», Малева уточнила, изменения вряд ли приведут к безработице, скорее всего сократится рабочее время и люди станут трудиться не пять дней в неделю, а четыре. Эксперт объяснила, за последние 20 лет в России сложилась специфическая модель рынка труда. Он приспосабливается к колебаниям экономики за счёт изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы.

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