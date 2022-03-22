Ходят слухи о беременности певицы Бритни Спирс

Иван Мар 22, 2022 Общество

Как сообщает издание «Профиль», Бритни Спирс, недавно вышедшая из-под опеки отца, стала причиной слухов о своей беременности, пишет omniconf.ru. Поклонники заметили округлившийся живот на фото, которым артист поделился в своих социальных сетях.

Затем Бритни поделилась видео, на котором запечатлена беременная девушка. Это было в его последний срок. На видео она погладила свой округлившийся живот. Подобные действия натолкнули поклонников на мысль, что сама звезда находится в интересном положении. Также она много раз говорила, что хотела бы снова стать мамой. Пока официальных подтверждений нет.

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