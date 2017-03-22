Юмор помогает нам пережить смуту: Украина це Европа?

Новый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко объявил, что будет восстанавливать экономику страны, разрушенную при Януковиче, при котором министром экономического развития был Петр Алексеевич Порошенко.

Вступила Украина в ЕС. Сидят два кума хохла выпивают.

Один спрашивает: -ну шо?

Второй отвечает: -Да фигня этот ЕС - я без работы, жена в Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь проститутка во Франции! А во всем виноваты москали! Говорили нам: "не вступайте в ЕС, не вступайте в ЕС! " Знали падлюки, шо мы назло зробим!