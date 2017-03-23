Аферисты в медицине пугают диагнозами и навязывают кредиты для оплаты сомнительного лечения

Заманивают бесплатной консультацией, а потом сообщают страшный диагноз: все больше москвичей жалуются на частные медицинские центры, где им навязывают кредиты для оплаты сомнительного лечения. Напуганный человек подписывает договор, который, по сути, может оказаться всего лишь абонементом в спортзал или массажный кабинет. Можно ли вернуть деньги?

- Они своими действиями нанесли очень сильный вред здоровью и вот — довели меня до больницы!

До больницы Ольгу Галактионову довели врачи одной из частных клиник. Так, по крайней мере, считает сама женщина. У пенсионерки были проблемы со спиной, и в центр альтернативной медицины она пришла только на консультацию — хотела узнать об оздоровительном массаже, который так рекламируют в Интернете. Принесла справки из поликлиники, но мужчина в белом халате в бумаги якобы даже не заглянул — сам начал обследование.

"На УЗИ тут же к себе в кабинет пригласил и сказал: у Вас очень все серьезно, очень все запущено, в любой момент у вас может быть инсульт, пережатие артерии, и Вы умрете", — рассказывает пенсионерка.

Но выход есть: от смерти спасут, ни много ни мало, 190 тысяч рублей. Пенсионерам — уникальное предложение: 50-процентная скидка. Ольга утверждает: была настолько напугана, что подписала документ, не задумываясь.

- Я сказала: у меня нет таких денег. Говорит: "Ничего, оформим кредит". Тут же провел за ручку в соседний кабинет.

Лишь немного успокоившись, пенсионерка обдумала положение, в которое попала. Лечение можно начинать — но за почти 100 тысяч рублей пациентке предложили спортзал и якобы оздоровительный массаж. Даже для элитного спа-салона сумма, мягко говоря, немаленькая. Женщина попыталась расторгнуть договор — оказалось, не всё так просто.

"Состояние этого договора — кабальные условия. Самое главное — когда подписывается договор, Вас никто не должен ограничивать во времени в ознакомлении с этим договором", — советует профессиональный юрист.

Ольга Галактионова настроена решительно — собирается идти в полицию. Все документы уже подготовила — вот только здоровье надо поправить.