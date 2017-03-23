Арабо-еврейское НАТО: израильские сионисты в бешенстве оттого, что Владимир Путин поддержал Иран

Идея «арабского НАТО» может поставить в щекотливое положение не только Саудовскую Аравию, но даже Россию. Стало известно, что во время своего визита в Москву 9 марта 2017 года, Израиль принялся уговаривать президента РФ Владимира Путина «уступить» Иран и отдать его на «растерзание».

Если Россия уступит Иран, то следующим шагом будет уступка стран Средней Азии в интересах не только Израиля, но и в интересах Турции и Англии.

Со стороны новой Администрации Президента США «демонизация» Ирана, как страны «финансирующий мировой терроризм», выгодна Израилю. Израиль получил «добро» от Трампа для начало агрессии против Ирана. Но, видимо, Трамп, давая согласие Нетаньяху во время его последнего визита 15 февраля в Вашингтон, отправил Нетаньяху к Путину – для получения согласия и со стороны России.

Скорее всего, президент РФ Владимир Путин откажет Израилю по сдаче Ирана на «растерзание». Россия отдаст Израилю малое – «Хезболлах», сохранив большое и целое – Иран.

Надо сказать, что реально, Израиль не боится ядерной программы Ирана. Это блеф, потому что Иран отказался от своей ядерной программы. Израиль реально боится военных разработок баллистических ракет Ирана, радиус действии которых полностью «прикрывает» Израиль. Израиль реально встревожен активизацией про-иранских военных формирований «Хезболлах» в Сирии.

По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, в ночь на пятницу, 17 марта, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям «Хезболлах» на территории Сирии. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже заявил, что целью операции было уничтожение оружия, предназначавшегося для ливанской радикальной группировки «Хезболлах».

Сообщалось, что когда самолеты уже вернулись на территорию Израиля, по ним с территории Сирии были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО «Стрела».

Израильская газета «Гаарец» писала, что в ночь на пятницу (17 марта – автор) между Израилем и Дамаском произошел самый серьезный военный инцидент с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.

То обстоятельство, что по агрессору – израильским ВВС не были применены Российские системы ПВО С-300 и С-400, которые несут боевое дежурство в Сирии, может говорить о том, что Россия пошла на некоторые уступки Израилю (см. http://kremlin.ru/events/president/news/54016).

Бойцы «Хезболлах» после боев за освобождения сирийских городов от ИГИЛ, в том числе во время освобождения Алеппо и Тадмора, приобрели мощную боевую схватку, которое рано или поздно будет направлено против аннексии Израиля в Голанских высотах Сирии.

Новой Администрации президента США экономически выгодна «демонизация» Ирана руками Израиля для запугивания арабских стран Персидского Залива. США уже готовы продать этим странам вооружение на сотни миллиардов долларов. Заметим, что это входить в планы Д. Трампа по возрождению ВПК США. Уместно напомнить, что, начиная с 2009 года по 2016 г. США продали вооружение одной только Саудовской Аравии свыше 122,0 миллиардов долларов. Продажа вооружений США для ОАЭ в тот же срок составила 48,3 миллиардов доллара.

Как говорит по этому случаю вице премьер правительства РФ Д. Рогозин, за этот период продано российское вооружение на сумму свыше 7,5 миллиардов доллара. Продано братскому союзнику Москвы – Баку: «Это бизнес и больше ничего кроме бизнеса».

Нерешенность проблемы Нагорного Карабаха выгодна Москве также, как для США процесс демонизация Ирана: им надо по больше продать вооружении. Эту парадигму мы наблюдаем в наши дни и на Корейском полуострове: США выгодна «страшилка» Северо-Корейского лидера и в нужный момент «постоянные» запуски северо-корейских ракет, которые не наносят урон безопасности США, Японии или Южной Корее так сильно, чем сопровождающая пропаганда с воинственной риторикой.

Буквально на днях – 7 марта 2017 г. США продали Южной Корее свои зенитно-ракетные комплексы THAAD, сумма контракта превышает 9,6 миллиардов доллара. Атакуя Северную Корею, США укрепляет контроль над Японией и Китаем: Корея: массивное наказание и возмездие.

Администрация Дональда Трампа будет придерживаться максимально жесткого подхода к Пхеньяну и не исключает военного решения ядерной проблемы КНДР. В этом руководство Японии и Южной Кореи заверил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего первого азиатского турне 18 марта 2017 г.

Кроме того, Рекс Тиллерсон намекнул, что перед лицом растущей северокорейской угрозы Япония и Южная Корея могут быть поставлены перед необходимостью иметь ядерные средства сдерживания. Госсекретарь сохранил интригу по этому вопросу, не став вдаваться в подробности, идет ли речь о возможности отказа Токио и Сеула от безъядерного статуса или о размещении на их территории американского ядерного оружия.

Как справедливо заявили в МИДе Китая, «размещенные в Южной Корее американские зенитно-ракетные комплексы THAAD нацелены в первую очередь против Китая».

Для разжигания террористической активности в Индокитае, спецслужбы США, Турции и Англии начали организовать отправку международных террористов из ИГИЛ, в том числе и граждан Средней Азии, Пакистана, Афганистана и самого Китая – в Индию, в Китай, в Пакистан и в Среднюю Азию.

Этот план по организации террора (включая информационный террор) против государств Средней Азии и Индокитая связана с визитом Главы ЦРУ Майка Помпео в Анкару, 9-го февраля 2017 г.

В Турции были закрыты 3 секретных лагеря по подготовке террористов из Китая и стран Средней Азии. Было решено отправить этих боевиков в Китай, Пакистан, Афганистан и в Иран. Ожидается новые террористические действия в этих странах.

Отцы-основатели ИГИЛ (деятельность организации запрещена законом – ред.) (США, Саудовская Аравия, Турция, Израиль и Англия) решили направить ИГИЛ из Ирака и Сирии, в указанные нами страны, после фактического поражения ИГИЛ в Ираке (в Мосуле) и в Сирии (в Аль-Бабе и Алеппо).

В дело «демонизации» Ирана подключилось и ЦРУ США, во главе с новым руководителем Майком Помпео. По нашим сведениям, за назначением М. Помпео на должность Главы ЦРУ стоить самая влиятельная лоббистская организация Израиля в США – корпорация «Koch Industries».

Президент США Д. Трамп предлагает забрать иракскую нефть, а Глава Пентагона Дж. Мэттис заверяет власти Ирака, что ничего подобного не будет. Создается впечатление, что члены кабинета правительства США абсолютно не согласны с той политикой, которую намерен проводить президент США. В войне всех против всех, развязанной в Вашингтоне, главная линия фронта проходит сейчас в западном крыле Белого дома, где работает президентский аппарат.

Новую администрацию, приступившую к исполнению обязанностей 20 января, едва ли не сразу назвали «командой соперников». Трамп подбирал новую администрацию, руководствуясь принципом сдержек и противовесов, и это уже привело к серьезным противоречиям в его окружении. В команде Трампа оказались люди с разными, иногда прямо противоположными взглядами на внешнюю политику.

А сотрудники вашингтонского Института Брукингса полагает, что в их числе – сторонники лозунга «Америка прежде всего», или изоляционисты; борцы с радикальным исламом, или «рыцари», а также «традиционалисты», то есть те, кто в целом поддерживает сложившийся в США после Второй мировой войны двухпартийный консенсус по вопросам внешней политики. «Все они не доверяют друг другу, но каждой группировке нужны две другие для взаимного сдерживания», – отмечают эксперты вашингтонского Института.

По нашему мнению, Д. Трамп опасается, что борцы с радикальным исламом втянут его в войну с Ираном, однако они необходимы ему, чтобы не позволить традиционалистам захватить командные высоты.

В свою очередь, «рыцари» из ЦРУ и из израильского лобби из корпорации «Koch Industries», постараются использовать президента США для достижения собственных целей – изоляции и разрушения Ирана, но при этом намерены не допустить краха международных союзов с участием США.

Устранят ли спецслужбы Израиля президента РФ с политической арены, за отказ России по поддержке планов Израиля против Ирана, мы скоро уведем. Между тем уже стало известно, что президент РФ В.Путин пригласил президента Ирана посетить в Москву, в конце марта - для обсуждения «просьбы Нетаньяху» по ограничению геополитической активности Ирана на Ближнем Востоке.

Араик Саргсян, академик, Почётный Консул Македонии в Армении, президент Академии Геополитики, Представитель АМС в Странах Ближнего Востока.