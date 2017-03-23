Авария на МКАД: МВД засекретило информацию о безмозглом гонщике-мажоре

Главное управление министерства иностранных дел России по Москве не предоставило журналистам информацию о расследовании "гонок" по МКАД на скорости 225 км/ч, передает Газета.Ru.

Ведомство не раскрыло данные о 22-летнем водителе Игора Ишаеве, допустившим грубое нарушение скоростного режима, ссылаясь на то, что они не были предоставлены ГИБДД.

"В органы ГИБДД следствием направлены запросы на истребование информации о наличии административных правонарушений на участниках дорожно-транспортного происшествия, ответы на которые до настоящего времени не получены", - заявили в МВД в ответ на запрос издания.

В ведомстве добавили, что любая другая информация будет считаться закрытой и не подлежащей разглашению. Также МВД отказалось комментировать, будет ли проведена проверка по факту фото Ишаева в соцсети, где у него на спидометре скорость достигает 240 км/ч.

Как сообщалось ранее, в результате массовой аварии с фурой на МКАД 23-летний Мурад Балакеримов, известный как сын "короля Новой Москвы", получил открытый перелом обеих ног. За рулем Mercedes находился Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края, который неоднократно выкладывал в Сеть видео гонок без правил и ночного дрифта.