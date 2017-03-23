Балаклея. Пожар на складе: «все дома лежат, вокзала больше нет»

Житель Балаклеи под Харьковом, где загорелся и начал взрываться крупнейший на Украине склад с боеприпасами, рассказал радиостанции «Звезда» о том, что сейчас происходит в городе.

«Не знаю, как объяснить. Мы находимся от места базы в трех километрах, наверное. В доме. Люди уже в погребах сидят, в подвалах. Кто просто уехал в ближайшие села. Вообще никто ничего не объясняет. Будем пытаться звонить в какие-нибудь больницы либо в полицию, чтобы узнать, как там дела. Там все дома лежат, вокзала уже нет», – рассказал местный житель Владимир.

Ранее стало известно, что на военном складе в Балаклее Харьковской области, где содержались более 138 тыс. тонн боеприпасов, произошел пожар. По версии Киева, его причиной стала диверсия. Вокруг горящего склада в городе была организована семикилометровая «зона безопасности».

Фото: Дима Гончарук / Вконтакте