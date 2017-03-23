Бойцы ССО в Сирии: Русский спецназ в арабской пустыне

По пустынным улицам Пальмиры ветер гоняет тлеющую ветошь и засохшие листья срезанных осколками веток. Безлюдные дома печально хлопают ставнями давно потерявших все стекла окон. Редкие сирийские солдатики, завидев нас, показывают игиловский молельный дом, за ним – полевой госпиталь в подвале. На некоторых домах до сих пор сохранились надписи по-русски «Мин нет». После прошлого освобождения. Сейчас саперы еще не закончили работу.

На крыше гостиницы «Гелиополис» развевается черный флаг террористов – здание бывшего штаба еще не разминировано. За последние три года городок дважды подвергся нашествию средневековых варваров. И всякий раз из города их выбивали в основном благодаря помощи российских военных. Помимо бомбардировщиков ВКС, сокрушавших опорные пункты и укрепрайоны боевиков с воздуха, на земле работали подразделения Сил специальных операций.

ССО – элита Вооруженных Сил России. Спецназ, каждый боец которого – штучный специалист экстра-класса. Это и снайперы, уничтожавшие лидеров террористов из числа выходцев из России. Благодаря им российские летчики без промаха били по позициям игиловцев на высотах, идущих к Пальмире, приближая освобождение древнего города. Их имена нельзя называть, их лица нельзя показывать, во многом их работа проходит под грифом «совершенно секретно».

Вместе с колонной Сил специальных операций выдвигаюсь на передовые позиции под Пальмирой, из которой боевиков откинули, но уходят они очень неохотно. Боевым порядком наши бронированные машины едут только по проверенным объездным дорогам, чтобы минимизировать риски: боевики ночью могут закладывать фугасы.

Бойцы ССО от других представителей ВС РФ отличаются даже внешне. Хотя, если встретишь такого в гражданке, вряд ли отличишь от обычного прохожего. Здесь же – самые современные экипировка, вооружение и технические средства. Выглядят бойцы, чего уж говорить, внушительно. Как в кино. Только на настоящей войне цена ошибки несоразмерно выше. Второй дубль не отснять. Спецназовцы из люков «Тигров» цепко вглядываются по флангам, водя стволом станкового гранатомета АГС. Дорога в объезд занимает на полтора часа больше, но до наблюдательного пункта ССО добираемся без приключений.

Отсюда до деревни, где засели боевики, километра два. До «зеленки» под высотой, занятой террористами, – пять. Российские спецназовцы, лежа на пригорке, сверлят вражескую территорию биноклями. Спустя несколько минут мощные разрывы вырастают грибами на горизонте. ВКС России благодаря координатам от специалистов ССО подавили сопротивление боевиков в «зеленке». Неподалеку стоит большой бетонный ангар. Внутри – три сгоревших игиловских танка. Сверху – огромная пробоина в бетоне как пример филигранной работы российских летчиков.

Но координаты этого ангара передавали как раз с земли. Силы специальных операций обеспечивают продвижение сирийской армии вперед. Новый образ российского спецназа – прекрасно обученный, хорошо вооруженный и оснащенный, выполняющий задачи любой сложности в любой точке мира. Хотя основную работу, конечно, сирийцам придется делать самим. Штурмовать занятые ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) высоты за них никто не будет. Но благодаря взаимодействию российских ВКС и ССО это делать будет на порядок легче.

– В этот раз при взятии Пальмиры все прошло быстрее, – признаются сирийские бойцы. – Практически все мы участвовали в первом штурме и научились взаимодействовать с россиянами. Пришлось попотеть со взятием Цитадели: там сидели пять пулеметчиков, а бомбить памятники архитектуры нельзя. Но в итоге мы справились. Больше Тадмор (арабское название Пальмиры) не отдадим.

Над нашими головами, заглушив грохот артиллерии, прошли четыре сирийских и один российский самолеты и направились в сторону старого города. Там, в амфитеатре, снова звучала музыка. По случаю приезда в Пальмиру командующего российской группировкой Андрея Картаполова сирийцы организовали небольшой концерт студенческих ансамблей.

Автор: Александр КоцФото: Александр Коц/ Еженедельник «Звезда»