Черногорские тяжелоатлеты завоевали две медали на чемпионате России

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Москве на стадионе «Салют Гераклион» состоялся XXII Чемпионат России в старших возрастных группах по тяжелой атлетике.



У женщин в весовой категории до 69 килограмов первое место завоевала Татьяна Потехина. Ее тренер, Евгений Кладко, также выступал на турнире в мужской группе 1968-1981 годов рождения и завоевал серебряную медаль в весовой категории 69 килограммов, сообщили в минспорта Хакасии. В соревнованиях участвовало около 150 спортсменов в 12 возрастных группах у мужчин и девяти возрастных группах у женщин.

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