Дональда Трампа обвинили в раскрытии педофилов и сатанистов Хилари Клинтон

Телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники обвинил сотрудников президента США Дональда Трампа в "координации с Россией" по публикации информации, порочащей бывшего кандидата на пост президента страны Хиллари Клинтон.

"У ФБР есть информация, которая предполагает, что сотрудники президента Дональда Трампа общались с подозреваемыми российскими агентами с тем, чтобы, возможно, координироваться по распространению информации, вредящей кампании Хиллари Клинтон, сообщили CNN официальные лица США", — утверждает телеканал.

По его данным, ФБР располагает разведывательной информацией на этот счет, деловыми документами, записями телефонных разговоров и сообщениями о частных встречах. "Информация вызывает подозрения следователей контрразведки ФБР, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна и что расследование продолжается", — отмечает телеканал.

Как и ранее в подобных случаях, CNN ссылается на неназванные источники и не приводит каких-либо доказательств и имен.

Директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что ФБР расследует "связи Трампа с Россией" и "российское влияние" на выборы в США, но отказался предоставить подробности.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.