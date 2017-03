Феминистки и извращенцы выступают в роли инквизиции «Нового глобального мирового порядка»

Несмотря на приход Трампа и наступление евроскептиков в Европе боевые отряды «феминисток» и движения половых извращенцев уже во многом управляют западным обществом, готовясь занять место своеобразной инквизиции «Нового глобального мирового порядка». Например, сегодня в топы новостей западных агенств попала история про то, как феминистки сорвали сбор средств для благотворительной организации Breast Cancer Haven, помогающей женщинам, страдающим от рака молочной железы. В этом сборе феминам не понравилось наличие розового цвета в новинках известного кухонного бренда KitchenAid принадлежащий Whirlpool. Они сочли его последнюю рекламную кампанию, выполненную в розовых тонах, сексистской. Итог предсказуем – производитель свернул благотворительную акцию, извинился перед феминистками и удалил веб–страницу на своем сайте.



В последние месяцы феминистки устроили настоящее наступление на западное общество. Вот небольшая и далеко не полная подборка их «побед» за год:



– в декабре 2016 года профильный комитет парламента Канады одобрил проект изменения текста гимна страны, призванный сделать его гендерно нейтральным. С такой инициативой выступил депутат Мориль Беланже, предложивший заменить слова «настоящая любовь к стране – в сердцах всех твоих сыновей» на «настоящая любовь к стране – во всех наших сердцах».



–в марте 2017 года власти Токио заявили о намерении установить гендерно нейтральные туалетные кабинки для транссексуалов в общественных местах в рамках подготовки к Олимпиаде–2020.



–в Швеции этой весной в одной из школ Эскильстуны должна появиться гендерно нейтральная раздевалка для детей, которые ассоциируют себя с противоположным полом или не считают, что относятся к какому–либо из полов.



–7 марта этого года под давлением содомитов администрация Лондонского Кардиффского университета предупредила студентов и сотрудников о недопустимости использования гендерно окрашенных слов. Это сделано в рамках программы, благодаря которой все студенты и сотрудники «должны чувствовать, что их ценят». В запретную категорию попадает множество слов и выражений: от «домохозяйки» до «джентльменского соглашения».



В рамках реализации нового кодекса практики инклюзивного языка в валлийском Кардиффском университете дисциплинарное взыскание может быть наложено на студента или сотрудника за использование гендерно окрашенных слов и выражений. Дисциплинарное наказание будет накладываться за несоблюдение университетской политики, направленной на пресечение издевательств и домогательств.



В список гендерно окрашенных попали прежде всего слова, содержащие морфемы man (мужчина) или woman (женщина). В опубликованном для СМИ заявлении говорится: «Кодекс практики инклюзивного языка устанавливает общий подход к поощрению справедливости и равенства путём повышения уровня информированности о воздействии на личность потенциально дискриминирующей лексики».



Оксфордский университет тоже не устоял перед напором педерастов. Там запретили использование местоимений he (он) и she (она), вместо которых предписывается использовать ze, поскольку использование «неправильных» местоимений может оскорбить студентов–трансгендеров. Подобные правила собирается установить и Кембриджский университет. Ранее британская пресса сообщала о выходе инструкции для учителей, школьников и их родителей, в которой рекомендуется избегать местоимений «он» и «она», а также слов «мальчик» и «девочка», поскольку они содержат «потенциальную угрозу» обидеть трансгендеров.



Однако, одними содомитами новая либеральная цензура не ограничивается. Как сообщало наше агентство, «инициативная студенческая группа» потребовала, чтобы такие фигуры, как Платон, Декарт и Кант были удалены из учебной программы, потому что они белые. Более того, в интервью изданию британские толерасты честно признались, что их демарш является частью более широкой кампании «деколонизации» университетов, направленной на «устранение структурных и эпистемологических наследий колониализма». В рамках этой предлагаемой реформы высшего образования, правительство Великобритании хочет запустить новую систему рейтингов удовлетворенности студентов изучаемыми предметами и первыми под нее попали великие философы античности и средневековья. Более того, этот студенческий союз под патронажем правительства уже заявил, что «деколонизация» является одной из приоритетных задач на текущий учебный год.



В университете Лейпцига все профессора независимо от пола будут именоваться «господин профессорша», а студенты – «господин студентка». Делается это якобы для того, чтобы исключить дискриминацию по половому признаку. В американских университетах разворачивается кампания против явления, которое там называют «токсичной мужественностью». Мол, мужчина не должен демонстрировать присущие ему мужские черты – мускулистую фигуру, силу, отвагу, готовность к риску. При этом утверждается, что «самые губительные слова, которые могут слышать мальчики с раннего детства, это «будь мужчиной». Университет Западной Вирджинии (WVU) сказал своим 29,000 студентам, что они нарушают федеральный закон, если не соглашаются использовать местоимения – включая ‘он‘ или ‘она‘.



Совет по школьному образованию в канадском городе Ванкувер одобрил новую политику, которая позволяет ученикам упоминаться как "xe, xem и xyr" вместо "he (он) или she (она)", "him (его) или her (её)". "Мы поддерживаем детей и делаем наши школы более безопасными и более всеохватывающими", сказал член правления Майк Ломбарди. Ещё одно изменение позволит детям принимать решение использовать любые туалеты, которые они предпочитают, включая годный для лиц обоего пола. Профессор физического факультета Хьюстонского университета Марк Зальцберг приводит такой пример: «Мой друг, профессор английской литературы, получил инфаркт после шестимесячного разбирательства жалобы ополоумевшей студентки–феминистки, усмотревшей в его комментариях к Шекспиру «сексизм». Что это такое – никто в Америке толком не знает, но, как и в любом идеологическом случае, важно не знание, а правильная реакция. И все знают, что сексизм – это плохо».



Подобных примеров с установленной содомитами, феминистками и прочими «активными группами» цензурой только за год можно привести под сотню, но как гласит русская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Свыше полтора миллиона просмотров собрало видео, в котором юная цветная студентка–феминистка неистово орёт на профессора с седыми волосами: «Это ваша работа – создавать комфортную домашнюю обстановку для студентов, которые живут в Силлимане! Вы это понимаете?!».







Профессор пробует объяснить, что у него немножко другое мнение, но студентка обрывает его репликой, которая может быть переведена как «молчать». Профессор пытается убедить её и её компанию, что главное в университете – создание интеллектуального пространства. «Это не про интеллектуальное пространство! Не про это! Вы не понимаете?! Это про создание домашней атмосферы!» – не перестаёт выть девушка. Завершаются дебаты тем, что протестующая кричит профессору в лицо, что он отвратительный, и, преисполненная возмущения, уходит. На минутку, чтобы вы понимали – она отчитала как нашкодившего котенка Николаса Кристакиса, который работает профессором социологии в Йельском университете и возглавляет колледж Силлиман.



Однако, не студентами едиными живет «новая инквизиция». В конце января от «ЛГБТ» (так называют себе педерасты) досталось английским беременным. Так, под давлением этих людей британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, так как это может обидеть трансгендеров, а вместо этого использовать термин "беременные люди". Об этом сообщает Daily Mail.





В "руководстве по эффективной коммуникации", выпущенным британской медицинской ассоциацией, говорится, что "подавляющее число людей, которые смогли забеременеть или родить ребенка, идентифицируют себя как женщины", но есть трансгендеры, которые также могут забеременеть и потому слова мама и женщина должна быть убрана из документов.



На севере Аргентине в городе Тукуман группа феминисток перед местным кафедральным католическим храмом имитировала процесс аборта над женщиной, которая выглядела так, как часто изображают Богородицу, и имела одетые на шею четки, сообщает Crux. Об этом сообщает портал «Русский путь».



Сатанинское шоу включало в себя кровь и разорванные части тела ребенка. Все это было приурочено к 8 марта – «международному дню борьбы за права женщин». Что еще раз показывает, кто на самом деле стоит за этим якобы «безобидным» советско–либеральным праздником. Организатором кощунственной провокации выступила феминистическая леволиберальная (а на деле сатанинская) организация «Socorro Rosa Tucuman».



На своей странице в социальной сети Facebook эта организация заявила, что провокация устроена «в знак отрицания патриархальности, обязательной гетеросексуальности и принудительного материнства».



А что же Россия? Здесь, слава Богу, мы серьезно отстали от Запада, хотя лобби содомитов и феминисток существует, но устанавливать свои правила им не удается. «Инквизиторы» здесь даже если и ухитряются протащить какой–то закон, то тут же напарываются на «неправильный народ», который раз за разом губит все их «прекрасные инициативы». Потому им приходится действовать исподтишка, через НКО и «своих» политиков. Часть из них, разочаровавшись в «диких русских», решили уйти в «подполье» и создавать фемино–лесбийские коммуны. Правда, ознакомление с их «инициативой» кроме здорового и продолжительного смеха у самих жителей деревень и местных кур не вызывает.



Как и в прошлом, Россия не пошла по пути «охоты на ведьм» и как и тогда, стоит ждать появления новых «крестоносцев», которые пожелают «приобщить русских к цивилизации». Так что, посмеявшись, бдительность лучше не терять и как всегда готовиться встречать «евроинтеграторов» в лучших традициях Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузова и Георгий Жукова.