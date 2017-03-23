ФСБ задержала группу, занимавшуюся контрабандой оружия по почте из США в Россию

В Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ задержали группу россиян по делу о контрабанде оружия из США по почте, изъято 19 единиц оружия и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также организации канала их контрабандной доставки в Российскую Федерацию из США посредством международных почтовых отправлений», — приводит текст сообщения РИА Новости.