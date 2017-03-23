Горожан Хакасии научат, как обустроить домашнюю аптеку на балконе

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Кандидат биологических наук Борис Налобин 28 марта в 16 часов расскажет читателям в национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова, как вырастить полезные растения не выходя из дома.

Лекция «Домашняя аптека на балконе» пройдёт на втором этаже библиотеки в Медиа-центре для всех желающих. Эколог Борис Налобин расскажет о создании мини-огорода у себя на балконе, о том, как правильно выбрать растения и контейнеры для них, грамотно заготовить лечебное сырьё. Полезные лекарственные растения и травы можно выращивать не имея собственного приусадебного участка, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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