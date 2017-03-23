Игра, заслуживающая любви

Футбол многие называют не только видом спорта, но и видом искусства. Эта игра заключается в противоборстве двух команд, в процессе которого проявляются ловкость и сила, скорость и быстрота реакции. Она требует не только отличной физической подготовки, но и умения быстро думать и реагировать на сложившуюся на поле ситуацию. Все вместе это называется мастерством.

О болельщиках

Популярность футбола превзошла все игровые виды спорта. Эту игру обожают практически во всех странах. Число профессионально занимающихся футболом в мире достигает сотен миллионов спортсменов. Отдельно следует сказать о болельщиках. Они смотрят матчи, переживают, поддерживают игроков. Турниры различных чемпионатов собирают многотысячные стадионы болельщиков. Число зрителей у телевизоров определить сложно.

Состязания в футболе проводятся внутри стран и на международном уровне. Они проводятся между сборными стран и между клубами. Атмосфера в стране, где проводятся соревнования высокого уровня, сродни празднику. Не исключением является и Россия. Здесь проходят встречи на международном уровне, а также игры именитых отечественных клубов. Заказывать билеты на футбол в Москве лучше всего заранее, чтобы иметь возможность насладиться самыми интересными встречами в комфортных условиях.

Основы футбола

С основными правилами игры знакомы даже люди, далекие от футбола. На поле сходятся две команды, цель каждой из них – забить мяч в ворота соперников. При этом они не должны пропустить гол в свои ворота. Побеждает та команда, которая забьет большее количество мячей. Зачастую встречи оканчиваются ничьей. Игра осуществляется ногами. Могут задействоваться и другие части тела, кроме рук. Единственным членом команды, которому разрешается играть руками является вратарь. Кроме него на поле выходят еще десять игроков. Матч включает в себя два тайма. Во втором тайме команды меняются воротами. Официальные правила игры, которых семнадцать, имеют оговорки и руководящие принципы. За соблюдением правил и за порядком на поле следит судейская команда. Матч обслуживает главный судья вместе с боковыми арбитрами и дополнительными за воротами. Местом игры является футбольное поле. Искусственное покрытие как и естественное имеет зеленый цвет. В правилах игры оговаривается вид разметки футбольного поля. Этими же правилами регламентируются и параметры футбольного мяча.

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