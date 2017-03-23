Концерн «Калашников» перешел на светодиодное освещение от российского производителя

23.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В рамках проекта по модернизации систем освещения на предприятиях Концерна «Калашников» были установлены светодиодные светильники от российского производителя ООО «ТД «ФЕРЕКС».

  • Концерн «Калашников» перешел на светодиодное освещение «ФЕРЕКС»
На протяжении двух лет светодиодные светильники «ФЕРЕКС» поставлялись на заводы Концерна «Калашников» в Ижевске: АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский машиностроительный завод». Модернизация систем освещения была проведена в производственных цехах, складских помещениях, общественных зонах и на уличной территории. Всего было установлено боле 16 000 светильников. Среди них: уличные светильники FSL, ДКУ и ДПП; встраиваемые модели ДВО и ССВ; линейные светильники ДСО в обычном и взрывозащищенном исполнениях; подвесные светильники ДСП, в том числе с закаленным стеклом для помещений с повышенным классом пожароопасности.
  • Концерн «Калашников» перешел на светодиодное освещение «ФЕРЕКС»

Переход на светодиодное освещение был реализован в рамках инвестиционной программы Концерна в части повышения производительности труда и создания комфортных условий для сотрудников. Новое контрастное, естественное и равномерное LED-освещение создало благоприятную атмосферу в общественных помещениях. На производстве на уровень комфорта и безопасности положительно повлияло отсутствие стробоскопического эффекта у светильников «ФЕРЕКС» (стробоскопический эффект — зрительная иллюзия, когда движущиеся предметы могут показаться неподвижными и, наоборот, что часто служит причиной травматизма).

  • Концерн «Калашников» перешел на светодиодное освещение «ФЕРЕКС»

Поставки оборудования осуществлялись планово. «За весь период сотрудничества Торговый дом «ФЕРЕКС» зарекомендовал себя как надежный партнер, выполняющий свои договорные обязательства в установленные сроки», — сообщил заместитель генерального директора по закупкам и управлению цепочками поставок АО «Концерн «Калашников». Директор по закупкам АО «Концерн «Калашников» также отметил, что поставленные светильники, соответствуют всем нормам, стандартам и требованиям.

Светильники «ФЕРЕКС» можно увидеть в репортаже с завода «Калашников»

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Концерн является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран.

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — одно из крупнейших в России производств светодиодных светильников. Площади компании занимают территорию более 17,5 Га, где расположено свыше 20 000 кв.м производственно-складских и офисных помещений. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 светильников в месяц. Ассортимент включает более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции при доступном уровне цен.

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