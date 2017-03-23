Концерн «Калашников» перешел на светодиодное освещение от российского производителя

В рамках проекта по модернизации систем освещения на предприятиях Концерна «Калашников» были установлены светодиодные светильники от российского производителя ООО «ТД «ФЕРЕКС».

На протяжении двух лет светодиодные светильники «ФЕРЕКС» поставлялись на заводы Концерна «Калашников» в Ижевске: АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский машиностроительный завод». Модернизация систем освещения была проведена в производственных цехах, складских помещениях, общественных зонах и на уличной территории. Всего было установлено боле 16 000 светильников. Среди них: уличные светильники FSL, ДКУ и ДПП; встраиваемые модели ДВО и ССВ; линейные светильники ДСО в обычном и взрывозащищенном исполнениях; подвесные светильники ДСП, в том числе с закаленным стеклом для помещений с повышенным классом пожароопасности.

Переход на светодиодное освещение был реализован в рамках инвестиционной программы Концерна в части повышения производительности труда и создания комфортных условий для сотрудников. Новое контрастное, естественное и равномерное LED-освещение создало благоприятную атмосферу в общественных помещениях. На производстве на уровень комфорта и безопасности положительно повлияло отсутствие стробоскопического эффекта у светильников «ФЕРЕКС» (стробоскопический эффект — зрительная иллюзия, когда движущиеся предметы могут показаться неподвижными и, наоборот, что часто служит причиной травматизма).

Поставки оборудования осуществлялись планово. «За весь период сотрудничества Торговый дом «ФЕРЕКС» зарекомендовал себя как надежный партнер, выполняющий свои договорные обязательства в установленные сроки», — сообщил заместитель генерального директора по закупкам и управлению цепочками поставок АО «Концерн «Калашников». Директор по закупкам АО «Концерн «Калашников» также отметил, что поставленные светильники, соответствуют всем нормам, стандартам и требованиям.

Светильники «ФЕРЕКС» можно увидеть в репортаже с завода «Калашников»

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Концерн является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран.

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — одно из крупнейших в России производств светодиодных светильников. Площади компании занимают территорию более 17,5 Га, где расположено свыше 20 000 кв.м производственно-складских и офисных помещений. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 светильников в месяц. Ассортимент включает более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции при доступном уровне цен.