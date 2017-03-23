Методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа и телевидения

23.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа и телевидения и телевидения

Обзор посвящён разбору методов пропаганды алкоголя средствами кинематографа от Научи хорошему.

Один из моментов, на котором мы всегда акцентируем внимание зрителей и читателей в ходе разбора популярных фильмов, сериалов и даже мультфильмов, – это наличие в них пропаганды алкоголя, табака и других наркотиков. Как показывает проведённый анализ, элементы этой деструктивной информации в большей или меньшей мере присутствуют практически во всех западных и российских картинах.

Методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа и телевидения:
Метод 1: Демонстрация употребления алкоголя положительными героями в качестве нормы поведения.
Метод 2: Формирование стереотипа, что алкоголь – обязательный атрибут свадеб, похорон, вечеринок и т.д.
Метод 3: Наделение алкоголя мифическими свойствами – снимает стресс, вдохновляет, заряжает силами, сплачивает и т.д.
Метод 4: Изображение алкоголя символом взрослости и самостоятельности. Целевая аудитория – дети, подростки, молодёжь.
Метод 5: Алкоголь просто фигурирует в кадре, как элемент интерьера или фона (англ. product placement)

 
 
 
Зарубки на память
 

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
81, за 0,250