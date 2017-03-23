Обзор посвящён разбору методов пропаганды алкоголя средствами кинематографа от Научи хорошему.Один из моментов, на котором мы всегда акцентируем внимание зрителей и читателей в ходе разбора популярных фильмов, сериалов и даже мультфильмов, – это наличие в них пропаганды алкоголя, табака и других наркотиков. Как показывает проведённый анализ, элементы этой деструктивной информации в большей или меньшей мере присутствуют практически во всех западных и российских картинах.Методы пропаганды алкоголя средствами кинематографа и телевидения:Метод 1: Демонстрация употребления алкоголя положительными героями в качестве нормы поведения.Метод 2: Формирование стереотипа, что алкоголь – обязательный атрибут свадеб, похорон, вечеринок и т.д.Метод 3: Наделение алкоголя мифическими свойствами – снимает стресс, вдохновляет, заряжает силами, сплачивает и т.д.Метод 4: Изображение алкоголя символом взрослости и самостоятельности. Целевая аудитория – дети, подростки, молодёжь.Метод 5: Алкоголь просто фигурирует в кадре, как элемент интерьера или фона (англ. product placement)