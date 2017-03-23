Мощный магнит помогал экономить владельцу двухэтажного коттеджа в Абакане

Бережливость мужчины оказалась сомнительной, теперь ему придётся заплатить штраф 40 000, иначе дом и вовсе отключат от электроэнергии.

В Абакане владелец двухэтажного коттеджа решил, что отапливать и освещать его слишком накладно и решил сэкономить. Если раньше за 30 дней хозяин расходовал чуть больше тысячи киловатт, то несколько месяцев назад показания резко изменились. Тому же дому с теми же жильцами вдруг стало требоваться электричества почему-то в 10 раз меньше – около 150 кВт.

Энергетики решили проверить данные. Специалисты Хакасэнергосбыта приехали в коттедж и нашли на электросчетчике бережно укутанный в мягкую тряпочку неодимовый магнит – таким образом хозяин заботливо предохранял прибор учёта от царапин и потертостей. Но даже этого абоненту показалось мало: при передаче показаний в Хакасэнеросбыт он занижал уже и без того ложны данные счётчика.

«Бережливому» абаканцу за вмешательство в работу прибора учёта электроэнергии и использование магнита предстоит заплатить 40 тысяч рублей. Энергетики посчитали: если бы мужчина платил за свет по-честному, за этот период ему пришлось бы отдать всего около 9 тысяч рублей.

И это еще не все: если в течение 20 дней, как положено по законодательству, абаканский «экономист» не заплатит штраф, света в его коттедже не будет совсем. Отключать электроэнергию за долги теперь можно уже после однократного уведомления потребителя.

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