На льготное сообщение между Саяногорском и Богословкой потратят 761 тысячу рублей

У социально значимого маршрута изменится лишь расписание движения автобусов.

Общественный транспорт под номером девять будет курсировать по-прежнему через посёлок Майна. Из Саяногорска в Богословку можно уехать в 6:00 и в 18:00 по будням. Обратно – в 7:00 и в 19:00. В выходные дни из города металлургов автобус отправляется в 7:30 по субботам и в 14:30 в воскресные дни. Из Богословки в субботу общественный транспорт отходит в 8:30, а в воскресенье – в 15:30, сообщает sayanogorsk.info со ссылкой на комитет по ЖКХ и транспорту Саяногорска.

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