Нарастает угроза терактов в странах ОДКБ

На территории стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) снижается количество совершаемых терактов, заявил экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

"Количество терактов (на территории стран-участниц ОДКБ) снижается, но количество выявленных попыток проведений терактов, количество выявленных террористических групп увеличивается многократно", — заявил Бордюжа в ходе презентации публичного доклада Аналитической ассоциации ОДКБ "Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях".

При этом Бордюжа отметил высокий уровень взаимодействия силовых структур стран-участниц ОДКБ, которые помогают друг другу в вопросах противодействия терроризму и другим угрозам.

Как отметил и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, в России в течение прошлого года силовики предотвратили 16 терактов.

"За 2016 год в России удалось предотвратить 16 терактов, а в Таджикистане — 35", — заявил он.

По его словам, за прошлый год в 29 странах было совершено 149 терактов, из них 43 в Турции и 55 — в Афганистане. На территории стран-членов ОДКБ произошло 8 терактов, отметил Семериков.

Ранее президент Владимир Путин уже сообщал, что за минувший год спецслужбы предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов. По его словам, число преступлений террористической направленности по итогам года вновь снизилось.