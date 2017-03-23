Новые книжные издания появились в Доме литераторов Хакасии

В книжном фонде насчитывается около 90 наименований художественной литературы местных авторов на хакасском и русском языках. В числе новинок — сказки, детские журналы, повести, автобиографии, сборник песен.

Все книги издаются благодаря финансовой поддержке министерства культуры Республики Хакасия. Книжка-раскраска со стишками на хакасском языке Игнатия Миягашева «Олғаннарға» (Детям) будет интересна для родителей, чьи детки любят рисовать. В журнале для детей младшего школьного возраста «ПониМашка» имеются задания, направленные на развитие и тренировку у детей речевых навыков, памяти, мышления. Старшеклассникам будет полезно знакомство с повестью-сказкой на русском языке известного детского писателя Хакасии Юрия Черчинского «Плач жаворонка». «Песни моих степей» — так называется новый сборник песен на стихи поэтессы Валентины Татаровой. Совсем свежим изданием является выпуск автобиографического повествования о жизни Владислава Торосова «Дела минувших лет». Издание было специально подготовлено к 80-летнемую юбилею автора, председателя Совета старейшин родов хакасского народа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







