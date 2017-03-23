Почему русские истребители Су-30 – стали звездами выставки в Малайзии

Самолеты могут стать важным фактором, объединяющим ряд стран Юго-Восточной Азии в области военно-технического сотрудничества с Россией

21 марта в Малайзии на 14-й Международной военно-морской и авиационно-космической выставке LIMA 2017 состоялась мировая премьера выступления пилотажной группы "Русские витязи" на новых истребителях Су-30СМ.

Как рассказал ТАСС ведущий летчик авиагруппы полковник Андрей Алексеев, "Су-30СМ — это великолепный самолет, поэтому в нашей программе на выставке много новых элементов в одиночном пилотаже с использованием сверхманевренности".

Особый интерес к полетам "сушек" на выставке связан с тем, что этот самолет является дальнейшим развитием линейки истребителей Су-30МКИ ВВС Индии и Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

Массовая "тридцатка"

Многоцелевые истребители Су-30СМ в количестве восьми единиц российская авиагруппа получила осенью 2016 года от их производителя — корпорации "Иркут" (входит в ОАК). За короткое время летчики освоили программу показательных полетов, в которую были включены новые элементы. Их выполнение стало возможным благодаря сверхманевренности "тридцатки". На выставке LIMA 2017 полеты выполнила четверка Су-30СМ.

Ранее авиагруппа "Русские витязи", образованная в 1991 году, выступала на одноместных истребителях Су-27 и двухместных Су-27УБ. На этих самолетах пилоты неоднократно демонстрировали свое мастерство на выставке в Малайзии.

"Русские витязи" — первая в мире пилотажная группа, летающая на тяжелых истребителях, которые сохраняют боевые возможности серийных самолетов. Минобороны России закупает Су-30СМ с 2011 года для оснащения Воздушно-космических сил (ВКС) и морской авиации ВМФ РФ. Государственный заказ превысил 110 самолетов, свыше половины которых уже передано в войска.

Согласно оценке российских военных аналитиков, Су-30СМ стал самым массовым новым истребителем России. Военные рассчитывают последовательно наращивать возможности этой машины за счет совершенствования авионики и оснащения новым вооружением.

С 2015 года Су-30СМ также поставляется Казахстану — ближайшему союзнику России по региональному военно-политическому союзу. "Иркут" также продолжает экспортные поставки истребителей Су-30МК и оказывает индийской корпорации HAL содействие в производстве этих самолетов по лицензии.

Новая тактика

Су-30СМ открывает новые возможности в тактике воздушного боя, заявил ТАСС на летном поле после завершения первого демонстрационного полета четверки "Русских витязей" на LIMA 2017 командующий Военно-воздушными силами (ВВС) — заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Генерал особо отметил выступление на авиасалоне пилотажной группы "Русские витязи" и то, как наглядно были продемонстрированы элементы сверхманевренности самолета.

Иностранные операторы истребителей семейства Су-30 также высоко оценивают данный самолет. Эти машины могут стать важным фактором, объединяющим ряд стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в области военно-технического сотрудничества с Россией, заявил в эксклюзивном интервью ТАСС министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн.

По его словам, Малайзия может стать стратегической точкой для укрепления сотрудничества России и стран ЮВА.

Министр также высоко оценил развитие российского оборонно-промышленного комплекса.

Стоит отметить, что пилоты Королевских ВВС Малайзии также выполняют на LIMA 2017 показательные полеты на истребителях Су-30МКМ производства корпорации "Иркут".

ВВС Малайзии на требуемом уровне поддерживают боевую готовность истребителей Су-30МКМ, сообщил главком ВВС страны генерал Хедж Эффенди бин Буанг.

Главком малайзийских ВВС сделал это заявление на выставке в связи с тем, что национальная программа по закупке новых истребителей сталкивается с финансовыми трудностями. "ВВС Малайзии в настоящее время формируют оптимальный подход к данной программе", — отметил бин Буанг.

Согласно данным справочника Military Balance 2017, издаваемого Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), в составе ВВС Вьетнама имеется 35 истребителей Су-30МК2, в составе Королевских ВВС Малайзии — 18 Су-30МКМ, а в составе ВВС Индонезии — два Су-30МК и девять Су-30МК2.

Николай Новичков, Дмитрий Федюшко