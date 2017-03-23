Крупнейшая в Европе база хранения боеприпасов охраняется караулом из 90 солдат! 65-й арсенал, воинская часть А1352 в городе Балаклея Харьковской области, держит в страхе жителей всего района.





Будучи исполином среди подобных заведений, Пожар на складе боеприпасов в Харькове: как хранились снаряды в Балаклее?лейская база стала носителем восторженных эпитетов и всевозможных сказочных историй о себе.

«На этой базе находится от 20 до 30 процентов, всех боеприпасов украинской армии!»

«Чтобы вывезти все боеприпасы нужно целый год, каждый день вывозить по сто вагонов!»

«Под землей склады простираются на 20 километров до Ростовской трассы!»

«Базу с Харьковом соединяет подземная железная дорога (около 100 км.)!»



Тем не менее, реальность такова, что сегодня 65-й арсенал переживает не самые лучшие времена. Из докладов командира базы полковника Алексея Кулешова можно сложить перечень проводимых войсковым составом базы мероприятий. А именно:

· Постоянно проводится покос травы

· Уничтожаются кусты на технической территории

· Начальники (!) хранилищ постоянно следят за надлежащим состоянием пахАн полос, которые проходят по периметру арсенала

· Создана минерализованная полоса вокруг складов

· Созданы пожарные щиты, емкости с водой

· Отработаны мероприятия антитеррористического противодействия

· Ведется круглосуточное патрулирование и наблюдение за военными объектами

· Проводятся учения



Приведенный ниже фотоматериал, к сожалению, не даст украинцам уверенности в собственных вооруженных силах…







Несколько пейзажей Базы... Качество фотографий не ахти какое, источник разглашать не буду.

















Это не свалка, это крупнейший в Европе склад боеприпасов!





Интересно, что раньше было в этом резервуаре?













Пожарные танки, пожарные поезда, пожарные подводные лодки, пожарные звездолеты...





















Наши славные защитники! Ум, честь и совесть Отечества! Играют в "войнушки" с игрушечными автоматиками...





А знаете ли вы, что сегодня в Украине солдатам вступающим в караул не выдают оружие! Пролистайте страницу до конца и вы поймете почему. Один офицер служивший в части ПВО под Киевом рассказывал, что солдатам нынче "страшно доверить даже штык-нож"!















Не уверен, но по моему это ракета ЗР7 комплекса 2К5 "Коршун" . Кстати весьма редкий образец.





φαλλός украинской армии...

















Кран на базе МАЗ-543, грузоподъемность 40 тонн, вылет стрелы 22 метра.





Почему бы не вывесить его на опоры - сохранили бы колеса.





Пожарное оборудование...





Большой огнетушитель... Есть чем пиво охладить!









Это конец!.. датированно 2013-12-22

P.S. До Конца оствалось ещё больше трёх лет...