Пожар на складе боеприпасов в Харькове, убит Денис Вороненко... Пазлы сами складываются в картину

Склады боеприпасов в Харькове, - говорите, взорвались?

Ч-черт... Пазлики сами ложатся.

Но сначала видео, это важно. Всего три минуты, рекомендую.

Студия 05.03.2017. Соловьев и Сатановский, диалог:

- Евгений Янович, а откуда у них оружие?

- А оружие у них из двух стран нашего постсоветского пространства, одна из которых Украина, а вторая, - извините, пожалуйста, - Белоруссия. Очень серьезно саудовцы закупают на Украине, катарцы - на Украине и в Беларуссии. Причем там до того серьезно, что уже и ракеты среднего и дальнего радиуса действия им обещают сделать, колесную базу обещают в Белоруссии, а ракеты... старые советские чертежи продают украинцы. Более того: там поток идет такой... это к вопросу о сенаторе Маккейне, о потоке летального оружия на Украину, который даст, наконец, ей возможность освободить... и дальше двоеточие что они дальше будут освобождать... Ничего освобождать не будут, всё продадут! Потому что недавно, 13-14 февраля, ровно под день всех влюбленных, бои в Адене между саудовскими группами и проэмиратскими группами шли в Южном Йемене, который Эмираты (у них своя карта) намерены отделять, и контролировать там всё. Они (эти бои) шли за поток, за трафик украинского оружия на Африку и обратно. Частично распределявшегося и среди Братьев-мусульман, что Эмираты не радует а саудовцы готовы были смириться.

- А в американском конгрессе не желают рассмотреть вопрос о торговле нелегальным украинским оружием, - нет?

- А в американском конгрессе этого никто не будет спрашивать. Это правильное оружие, оно идет к правильным покупателям, на правильные фронты.

- А Маккейн в доле или просто плохо видит? Я так, просто ради интереса. Я ни на что не намекаю. Он же любит со всеми фотографироваться.

- ... Да просто институт сенатора Маккейна финансирует Саудовская Аравия. А в Эмиратах сидит Эрик-принц со своим Blackwater, который весьма близок к администрации Трампа. Там все разложились по карманам.

- Те, кто создавали Blackwater, они же создавали и "Белые каски" в 2013.

Фрагмент передачи "Воскресный вечер", выпуск от 05.03.2013

В одном ошибся Евгений Янович. Да кто ж такое мог предугадать. Что в американском Конгрессе таки начнут что-то копать. Нам, конечно, не скажут, что расследование идет также и по теме продажи оружия на черный рынок - там они все одной веревкой связаны, себя покроют блаародной коркой. Нам же на поверхность выволокут тупо коррупционеров. Украинских, разумеется. А если будет мало - начнут разоблачать бандеровский нацизм. Пока не хотят, по всему видно. Но таки придется. Коррупцией на Украине никого не удивишь, это у них нынче единственная скрепа, удерживающая государство. Так что придется предъявить нечто более удивительное.

Но это будет потом.

А пока... Осторожно допускаю версию. Склады поджечь приказал большой американский друг украинского народа и герой вьетнамской войны, сенатор и лоббист поставок "летального оружия Украине" старина Маккейн.

А тут и Батька белорусский вдруг прозрел: разглядел лагеря подготовки боевиков близ Бобруйска. И решительно отмежевался от Петро, с которым два года в дёсны жахался. А перед тем даже с узурпатором Турчиновым не брезговал.

Плохи дела твои, Петро.

.....

Ух ты. Сакральная жертва сегодня к обеду.

Заметался Петушок, забегал...

Боюсь, если Вороненкова окажется недостаточно, чтобы отвлечь медийное внимание - еще не то увидим.