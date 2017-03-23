Пристав Хакасии победил в рукопашном бою

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Василий Хартюк победил четырёх соперников и стал лучшим в своей весовой категории.

Судебный пристав по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства группы быстрого реагирования УФССП России по Хакасии Василий Хартюк стал победителем межрегионального турнира по рукопашному бою. соревнования прошли в минувшие выходные в Черногорске. Участниками турнира стали 120 спортсменов.

Василий Хартюк соревновался в весовой категории до 65 килограммов. На пути к первому месту пристав победил четырех соперников.

 

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