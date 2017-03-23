Простой русский парень стал героем в американской школе

За время учёбы в США я не разу не сталкивался с серьёзными проблемами. Лёгкие потасовки не в счёт, как по мне это стандартный процесс ознакомления с коллективом, так сказать обозначение своих принципов и восприятия жизни. Увы и то и другое не совсем совподало с Американским.

Я часто влазил в разборки, в основном когда при мне толпой наезжали на заучек, пытались отжать деньги или приставали к девушкам. Ну не получалось у меня спокойно смотреть на подобное, особенно раздражало то что остальные старательно ничего не замечали и морозились по полной. Хулиганье, правда, в основном было какое-то не серьёзное. Ущербные личности которые стоят чего-то только в толпе. Я вычислял главного и прессовал его, тот получал своё и остальные сразу теряли свой запал..

В итоге через месяц прибывания в старшей школе меня знала вся местная гопота. Не скажу что они успокоились. Сначала пытались подружиться, думая что я такой же как они, просто круче и отмороженней. А мне просто были неприемлемы их принципы, философия и поведение. Я им это объяснял подробно, в доступных для них выражениях. Со временем они поняли что я не собираюсь сколачивать свою банду, издеваться над слабыми, отжимать деньги и зажимать девчонок по углам. Так мало того я ещё и другим не давал отдыхать подобным образом.

Вокруг меня стала кучковаться молодеж из тех кто в конце пищевой цепочки, разные заучки и любители Звёздных Войн. Сначала это меня напрягало, но потом махнул рукой - всяко веселей ;) . В школе меня называли Русский Doom, может кто помнит тогда это была очень популярная игра экшен. Забавно то что что это слово переводиться как гибель, смерть, рок, судьба. Вот и получается что был я Русской смертью или Русский это судьба, как посмотреть ;)

Гопота решила мне отомстить, типа попустить слегка ;) и уговорили наезжать на меня самого крутого бойца в школе ( там кстати училось три с половиной тысячи человек ). Все по классике , я отдыхал в раздевалке после баскетбола, и тут кто-то "шлепнул" меня по спине мокрым полотенцем. Ну нифига себе - Меня, Конопляного Муравья, копытом в землю ! И кто ? Бычье ! В общем ощущения у меня были примерно такие ! Я подорвался и развернувшись, увидел кучку гогочущих спортсменов, которые подмигнув мне пошли себе дальше... У самого здорового через плечо было перекинуто полотенце. Планку у меня сорвало, и я пошёл вдогонку по дороге разшвыревая зевак. Спортсмены услышали шум за спиной и удивлённо развернулись, самый здоровый тут же получил хорошую плюху в грудак ( выше не достал, но в тот момент я об этом не задумывался )и сел на жопу. Остальные с испуганно отпрыгнули. Я стоял и ждал пока этот лось на ноги встанет, чтоб добить, и ничего не говорил. Они все из-за этого потерялись ещё больше. Парень сидел на полу и смотрел на меня с испугом, какой-то детской обидой и оглядываясь на своих друзей в поисках поддержки, даже не пытался подняться, а я жестами показывал ему- Вставай, иди сюда !!!

Тут к нам пробились коучи ( тренеры ) один помогал подняться спортсмену, другой пытался оттащить меня. Весь английский у меня вылетел из головы, и все что я смог сказать оппоненту- После уроков найду и закопаю ! Коуч оттащил меня в сторону и пытался успокоить, а я сидя на скамейке, перемешивая языки, объяснял что с такими му..ками делать надо. Я сидел на скамье и глядел в пол когда подошёл спортсмен и начал извиняясь что-то обьяснять и протягивать руку. Сначала я был слишком зол чтобы что-то говорить, но ноющий сбоку тренер и умаляющий откуда-то сверху спортсмен понемногу меня успокоили. Я начал адекватно воспринимать окружение и наконец-то разглядел чудо на меня наехавшее... Блин, таких здоровил я в жизни не видел ! Негр, больше двух метров ростом, сплошные мышцы, да у него кулаки размером с мою голову были ! Правда тогда он был жутко бледный и испуганный. Я продержал его минут пять с протянутой рукой ( сам в это время философски размышляя что было бы если бы он меня двинул, а не я его ) и хлопнул по здоровенный пятерне. Он так обрадовался будто я ему помилование, с индульгенцией до кучи, перед казнью выписал.

Мы действительно подружились и много общались впоследствии. Те кто его на меня натравили отхватили по самое не хочу и больше козней не строили. Он,кстати, оказался не футболистом а типа как из группы поддержки, выступал перед игрой, крутил двойные сальто с места и вобще вытворял на поле такое что даже я в шоке был, и это при его габаритах...

Моя репутация после этого случая поднялась до небес, теперь каждый второй в школе пытался мне руку пожать и спросив как дела, куда нибудь пригласить. Мне такое поведение было непонятно, но я человек воспитанный, пытался не обращать внимание.

Как-то в школе сделали вечеринку в честь иностранных студентов, нас в школе было человек пятнадцать. В основном из Вьетнама и Японии, ну и пара человек из Франции и Германии. Пришло несколько сотен студентов. Там я узнал что у меня есть свой фанклуб, человек тридцать. Они знали все мои приключения в школе, старались делать причёски как у меня и внимательно следили за тем что я ношу. Они могли часами обсуждать какую нибудь фразу которая у меня вырвалась во время урока или на вечеринке. Они обсуждали моё возможное прошлое ( вариантов было много от ребёнка Русских мафиози, до воспитанника специальной военной программы ), а когда я рассказывал им правду, улыбались, и продолжали верить в свои фантазии. В первый раз такое отношение видел, как то муторошно было. Я пытался им объяснить что ничего особенного не делал, подумаешь вступился за кого-то, ну подрался с кем-то, ну толпы не испугался че тут странного ? А те смотрели на меня круглыми глазами и говорили - да ты просто не понимаешь как ты крут !!! Как по мне так я обычный парень с крайнего севера, учился в обычных школах и воспитывался у обычных Русских родителей... Я знал десятки ребят в России которые вели бы себя также, а может и лучше.

Наверное они действительно видели "геройское" ( как они считают ) поведение до этого только в кино, поэтому мои поступки вводили их в шоково-восторженное состояние. Веть все в детстве мечтают быть положительными героями, но это сложно и страшно, зато сволочью быть легко и примеров для подражания в реальной жизни хоть отбавляй...

Из за этого часто бывает что то кем они хотели бы быть, и то кто они есть совершенно не совпадает. В итоге у какого нибудь паренька едет крыша, от постоянных издевок. Он идёт домой, берёт папино ружьё, возвращается и всех расстреливает! А был бы нормальным - просто морду бы набил..