Противовирусные препараты это грандиозный обман фармацевтических компаний

Вот уже несколько лет "Ингавирин" неизменно занимает первые строчки в рейтингах самых популярных и самых продаваемых противовирусных препаратов в России. С каждым годом объем его продаж растет. В 2016 году рост составил 68 процентов по отношению к 2015-му. Было реализовано 13 миллионов упаковок препарата — рекордное количество за всю историю бренда. Но действительно ли дело в его эффективности, или это не что иное, как эффект рекламы и грамотного маркетинга?

История Ингавирина началась еще в конце 70-х годов прошлого века. Тогда один из ведущих врачей-пульмонологов Советского Союза Александр Чучалин синтезировал неизвестное ранее действующее вещество. На его основе был создано лекарство Дикарбамин, которое стимулировало лейкопоэз — образование лейкоцитов. Средство назначалось для стимуляции кроветворения у онкологических больных, получающих химиотерапию, которая, как известно, угнетает гемопоэз. Добавим, что Дикарбамин применяется до сих пор.

Однако препарату была уготована и другая роль. В 2008 году в процессе постмаркетинговых исследований Дикарбамина выяснилось, что лекарственное средство обладает противовирусной активностью. В течение года проводилась интенсивная работа по изучению неизведанных ранее свойств старого препарата. Результатом этих исследований стал выпуск в 2009 году нового российского противовирусного лекарства — Ингавирина.

Напомним, что пульмонолог Александр Чучалин разработал основное вещество препарата как стимулятор кроветворения у больных, получающих противораковую терапию.

Но когда грянул вирус свиного гриппа и вокруг него развернулась настоящая истерия, создатель препарата вдруг обнаружил, что препарат также может бороться с А/H1N1. Были проведены формальные клинические испытания. Ускоренные, потому что тянуть было нельзя: время — деньги. Испытания проводились на мышах, а также на группе из 100 пациентов. Сомнительная выборка для лекарственного средства.

Открытые документы свидетельствуют: вопреки законодательству, всего после двух фаз клинических исследований, в отсутствие важнейшей третьей фазы и плацебо-контролируемых исследований препарат был зарегистрирован. Таким образом, "Ингавирин" появился на прилавках аптек без проведения полноценных исследований, зато с официальной рекомендацией для лечения свиного гриппа от министерства здравоохранения России. А позднее даже оказался в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Посмотрим на факты. Разработчики "Ингавирина" утверждают, что препарат легко встраивается в геном вируса и быстро разрушает его. Но механизм его действия непонятен и даже не изучен. В этой связи подтвердить заявленный механизм прямого противовирусного действия — ключевой функции "Ингавирина", самой его сути — не представляется возможным.

Идем дальше. Допустим, что "Ингавирин" все же как-то действует на вирусы. Важной характеристикой любого противовирусного препарата является такой параметр, как подавляющая вирусы концентрация препарата . Он показывает, какое минимальное количество препарата необходимо, чтобы на 50 процентов подавить размножение вируса. Так вот, согласно данным нескольких независимых экспериментальных исследований (в качестве примера можно привести исследования НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН, ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, ЦХЛС-ВНИХФИ), "Ингавирин" в максимальных концентрациях, нетоксичных для клеток, подавляет только 34-44 процента московского штамма вирусов гриппа А/H1N1.

То есть "Ингавирин" не обладает необходимой для уничтожения вирусов безопасной концентрацией. Вы готовы выздороветь на 34-44 процента? Более высокие концентрации уже токсичны для клеток человеческого организма. Получается, либо пациент попусту тратит немалые деньги и принимает препарат, который априори не поможет, либо справляется с вирусом ценой интоксикации и отравления. В конечном счете, и то и другое губительно для организма.

Более того, в инструкции по медицинскому применению "Ингавирина" таинственно написано: "Определить рекомендованными методиками концентрацию "Ингавирина" в плазме крови не представляется возможным".

Также "Ингавирин" позиционируется как противовоспалительный препарат. То есть фактически он подавляет естественные процессы воспаления и борьбы иммунитета с вирусом. Например, он глушит лихорадку, как простой доступный парацетамол, что при частом приеме может повлечь за собой угрозу не только здоровью, но и жизни: иммунитет слабеет и уже не может генерировать лихорадочный ответ на вирус, самостоятельно бороться с ним, возможны различные осложнения, последствия которых непредсказуемы. На этом фоне особое беспокойство вызывает появление препарата в дозировке для детей от семи лет. Да еще и в безрецептурном качестве. К слову, клинические испытания детской вариации препарата тоже весьма сомнительны. Выборку исследования составили 310 детей 7-12 лет. Грипп и ОРВИ у них диагностировали клинически, но не лабораторно. Сравнив скорость исчезновения симптомов, исследователи сделали выводы и об "ускоренной элиминации вирусов", которых, подчеркнем, лабораторно ни до, ни после лечения не диагностировали.

Эффективность "Ингавирина" как противовирусного препарата прямого действия спустя почти десятилетие его присутствия на фармацевтическом рынке так и не доказана, зато доказано, что с вирусами он не способен справиться априори, налицо полное отсутствие гарантий безопасности для организма и ослабление иммунной системы. Это факты.

По материалам правда.ру