Провокация: как здоровый кабан не смог сделать того, что сделала хрупкая русская девушка

Информационная война против России идет по всем фронтам. Атакуют нашего президента, не дают выступать спортсменам, пытаются подорвать экономику. И врут, все время врут.

Один из подобных вопиющих фактов стал широко известен только в узких кругах специалистов.Между тем – перед нами «классика» очернения. А это значит, что приемчики наших партнеров надо знать «в лицо».

Но когда читаешь о таких фактах, всегда хочется задать один наивный вопрос: а есть ли «дно», есть ли предел в тех действиях, что готовы предпринять наши «партнеры», стараясь нагадить России?

О состоявшейся провокации — материал Юрия Максимова, одного из лучших экспертов по оружию в нашей стране, автора книги «Охота. Энциклопедия охотника»...

«Как в Германии пытались опорочить нашу снайперскую винтовку

Начало весны 2017 года ознаменовалось всплеском взаимосвязанных информационных атак на Россию в целом и её вооружённые силы в частности. Путин, Сирия, Китай, Турция, Украина, российская армия, С-400, нефть, хакеры…

Да, всё это вроде интересно и даже порой щекочет обывательские нервы, но такими глобальными вещами уже никого не удивить. Куда интереснее мелкие пакости, ибо дьявол, как давно известно, кроется именно в деталях.

Один из таких вбросов, несмотря на наивность и кривоватость исполнения, мне показался весьма занимательным. Речь в нём шла об оружии, а если точнее – о российской снайперской винтовке.

В одной из прошлых статей мы уже говорили о том, что нападки на армию и оружие национальной разработки являются эффективным способом уязвить самолюбие населения любой страны. Нас это коснулось в полной мере. Сейчас ситуация качественно изменилась. После тяжёлого периода 1990-х гг., вооружённые силы России приняли резонансное участие в сирийских событиях. Наша страна в очередной раз наглядно продемонстрировала всему миру эффективность своего оружия, что, в свою очередь, спровоцировало ожидаемый всплеск эмоций со стороны наших «партнёров» и им сочувствующих.

Тем забавнее было увидеть на ю-тубе ролик (https://youtu.be/jxdTcOc4f8k?t=2 ) о том, как русские на оружейную выставку в Германии привезли якобы бракованную снайперскую винтовку SE Т-5000М.

Для справки: SE Т-5000М – это высокоточная магазинная снайперская винтовка с продольно скользящим затвором, серийно производящаяся московским оружейным заводом «ОРСИС» промышленной группы «Промтехнологии». С оптическими прицелами производства российской компании «Дедал».

Винтовка Т-5000М по совокупности эксплуатационных характеристик является одним из лучших снайперских комплексов в мире, что подтверждается многочисленными победами стрелков с этой винтовкой на международных соревнованиях. В калибре 338 Lapua Mag. (8,6×70 мм) винтовка Т-5000М с российским прицелом DH5-20×56 (http://nightvision.ru/catalog/4/item/219 ) обеспечивает уверенное поражение цели на дистанциях вплоть до 1500 метров (при условии использования качественного патрона и учёте метеоусловий, разумеется).

Винтовка ещё несколько лет назад успешно прошла полный цикл государственных испытаний, пользуется заслуженным уважением среди снайперов российских силовых структур и хорошо показала себя в боях за иракский город Мосул.

IWA Outdoor Classics – это авторитетная международная специализированная выставка, посвящённая оружию и аксессуарам, ежегодно собирающая огромное количество участников со всего мира и уже несколько десятилетий проводящаяся в немецком городе Нюрнберг (да-да, том самом). В 2017 году выставка проходила в первых числах марта.

Российское оружие производства ОРСИС на своём стенде выставляли германские дилеры. Здесь и был снят тот самый видеоролик, который сразу же был размещён в ю-тубе «неравнодушными» товарищами (которые потом пытались объяснить всё это действо лишь «приколом»).

Один из российских гостей выставки, в отсутствии на стенде представителей дилеров ОРСИС, продемонстрировал на камеру якобы неработоспособную винтовку SE Т-5000М. Ролик не то чтобы оказался хитом дня, но стал причиной баталий на одной из крупнейших профильных интернет-площадок.

Пикантности ситуации добавило даже не снятое исподтишка «кино», в котором взрослый мужик прилагает якобы титанические усилия при открывании затвора винтовки и спуске ударника, а последующий ролик, снятый уже дилерами продукции ОРСИСа в Германии (когда они наконец-таки узнали, что на стенде есть «неработоспособное» оружие).

Вот на этом втором ролике хрупкая девушка повторила те же манипуляции с той же самой «бракованной» винтовкой. Но – без затруднений, с видимой лёгкостью.

Выводы здесь можно сделать какие угодно. Но здравомыслящему человеку не нужно доказывать, что любая компания или дилер на международную выставку без тщательной проверки не отправит даже моток скотча. Что презентационное оружие проверяется особенно внимательно – об этом и говорить не стоит. Но вот кому-то понадобилось доказать обратное.

На первый взгляд мелочь, верно? А вот на второй взгляд всё не так просто. И тут речь уже идёт даже не об отдельно взятых постановочных роликах, они сами по себе погоды не делают и интересны лишь их создателям, узкому кругу специалистов и людям из тематической тусовки.

Сегодня Интернет вообще сверх всякой меры насыщен вбросовыми материалами, по большей части – англоязычными. Посвящены они «экспертному» анализу российских образцов оружия, уничижительной оценке морального состояния и уровня подготовки российских солдат (хотя бывает и строго наоборот, если дело касается формирования бюджета Пентагона или ЦРУ), нагнетанию истерии по поводу «готовящегося вторжения России в Польшу и в Прибалтику, правовой оценке действий Сил Специальных Операций России в Сирии и т.д.

Часть этих материалов используется для подготовки статей и роликов уже на русском языке, которые потом методом вирусного распространения контента распыляются по социальным сетям и служат основой для формирования мнения (и мировоззрения!) наших подростков и многочисленных диванных «экспертов».

И, если для вдумчивого человека эта мусорная информация не представляет опасности, то представители куда более лабильных социальных групп (молодёжь и многочисленные фрустрированные слои общества) такие «фейки» заглатывают не раздумывая.

Результат нас не должен удивлять: лексическая семантика на Западе давно «принята на вооружение» (на самой что ни на есть научной основе, ещё в первой половине 20 века) и по праву занимает центральное положение в кругу лингвистических дисциплин.

Тому есть более чем веская причина: лексика является наиболее продуктивной сферой в рамках процесса языкового манипулирования. А если всё это дело подкрепляется визуальным восприятием (видеорядом), то эффективность воздействия на реципиента (зрителя) будет максимальной.

Именно этим объясняется растущая популярность «свободного» ю-туба, последствия чего нам ещё только предстоит осознать.