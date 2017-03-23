Прямая линия Александра Захарченко с жителями временно оккупированной Украиной территории

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко провел сегодня прямую линию с жителями подконтрольной украинским властям части экс-Донецкой области.

Отвечая на вопросы соотечественников, лидер ДНР выразил надежду на скорую победу Республики в конфликте с Украиной и воссоединение с городами, временно находящимися под контролем Киева.

«Мы Донбасс и всегда будем вместе. В 2014 году было незаконное свержение власти на Украине. Когда война закончится — это вопрос в прямом эфире не осветить. Наша война закончится нашей победой и в ближайшем будущем мы это увидим», — сказал Захарченко.

Глава ДНР также заявил, что в Донбассе может состояться референдум по вопросу о присоединении к Российской Федерации. Однако целесообразно его проводить на всей территории Донбасса, отметил он.

«Чтобы проводить этот референдум, его нужно проводить на территории всей Донецкой области, где проходил референдум в 2014 году. Всему свое время. Если такое решение назреет, референдум будет объявлен», — сказал Захарченко.

Лидер Республики также прокомментировал интересующих многих вопрос о воссоединении с РФ.

«По поводу признания, присоединения. Я понимаю, что этот вопрос волнует многих жителей. Я могу ответить одной фразой: «Всему свое время». Нельзя торопить события. Мы не забываем о том, что это наша Родина, а Родина никогда не будет ставить в неловкое положение, чтобы потом не расплачиваться человеческими жизнями наших граждан и граждан РФ», — сказал Захарченко.

«Любая война заканчивается. Наша война закончится нашей победой, и я уверен, что в ближайшее время, мы это увидим. Мы надежды не теряем. Наше дело правое. Мы победим. Враг будет разбит», — заверил глава ДНР.

По его словам, тем не менее, Донецкая Народная Республика уже приступила к многоуровневой интеграции с Российской Федерацией.

«Комитет, который был создан в Крыму, – это общественная инициатива. Наше общественное движение «Донецкая Республика» совместно с Крымом сделали это для того, чтобы мы как единое целое могли существовать вместе с Россией, — сказал руководитель Республики. — Интеграция – многоуровневая, не только экономическая, учтены все аспекты нашей жизни».

Трансляция диалога прошла в прямом эфире на всех республиканских телеканалах, которые доступны и на контролируемых Киевом территориях Донбасса. Главной темой прямой линии стала реализация гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Как отметили в пресс-службе администрации главы ДНР, вопросы на линию поступали не только от жителей временно подконтрольных Киеву территорий, но и ЛНР, а также из Украины, России и стран Европы.

«С начала работы сайта прямой линии с жителями ДНР, проживающими на временно неподконтрольных территориях, поступило 1370 обращений, из них текстовых – 873, видеосообщений – 107 и телефонных – 390», — сообщили в администрации Захарченко.

Ниже вашему вниманию полная запись прямой линии с Александром Захарченко.