Россию на «Евровидении» представит Самойлова но в 2018 году

Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места его проведения, говорится в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК.

Певица должна была выступить на "Евровидении-2017" с песней о любви "Flame Is Burning", однако Киев запретил ей въезд в страну на три года.

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В российском МИД подчеркнули, что этим решением Киев подтвердил свой образ режима, зараженного русофобской паранойей.

В свою очередь Общественная палата намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и ООН, поскольку "власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила".

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.