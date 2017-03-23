Сергей Лавров оценил личности Мари Ле Пен и Дональда Трампа

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что думает о президента США Дональде Трампе и одном из лидеров французской оппозиции Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Во время выступления в военной академии Генштаба Вооруженных сил Лавров заявил, что обоих политиков не следует расценивать в качестве аутсайдеров.

"Я бы не стал ни Дональда Трампа, ни Марин Ле Пен называть маргиналами хотя бы потому, что они полностью встроены в те принципы, которые лежат в основе функционирования американского и французского государств", - пояснил министр.

Лавров отметил, что Трампа и Ле Пен было бы неверно считать популистами - скорее они являются "реалистами или антиглобалистами".

Также в ходе своего выступления глава российской дипломатии дал характеристику текущему положению дел в отношениях России и США - по его словам, они находятся в режиме паузы.

"Наши американские коллеги, новая администрация пока еще не расставила по местам всех деятелей в Госдепартаменте, в торговле и других ведомствах. У нас такая "пауза в ожидании", - сказал он.