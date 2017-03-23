Школьники Хакасии вышли на весенние каникулы

23.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Чтобы долгожданная пора отдыха, игр и прогулок для школьников не закончилась трагедией, взрослым необходимо разъяснить детям правила безопасного поведения и отдыха.

Специалисты подчеркивают, весной наибольшую опасность могут создать игры на льду и водоемах. Беда может настигнуть на улице, в быту, в обращении с огнем. Взрослые должны быть максимально ответственными, провести беседы с детьми о правилах безопасности на дорогах: игры вблизи проезжей части и рядом с автостоянками не допустимы. В доме нужно спрятать подальше от детей опасные вещества (ацетон, керосин, бензин, спирт), лекарства, огнеопасные предметы (зажигалки, спички), пояснили в пресс-службе Управления по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности РХ.

 

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