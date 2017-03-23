Сирии: террористический Израиль заинтересован в продолжении войны

ВВС Израиля наносят удары по сирийским правительственным объектам, хотя официально государство признаётся лишь в атаках на позиции ливанского движения «Хезболла». Военная активность Иерусалима уже вызвала недовольство со стороны России — посол Израиля был приглашён в МИД РФ после бомбардировок окрестностей Пальмиры силами ЦАХАЛ. С какой целью Израиль развивает авиационное наступление в Сирии и прислушается ли он к мнению Москвы, RT рассказали эксперты.

Голанские высоты

Сохранение контроля над Голанскими высотами является для Израиля вопросом стратегического значения. Эксперты отмечают, что урегулирование ситуации в Сирии позволит Дамаску направить усилия на возвращение утраченных в 1967 году территорий.

Напомним, что плодородные земли Голанских высот входили в состав Сирии в 1944—1967 годах. По итогам Шестидневной войны приграничная территория перешла под израильский протекторат. Дамаск продолжает считать Голанские высоты незаконно аннексированными и не оставляет планов вернуть их.

Не исключено, что активизация израильских военных в САР обусловлена планами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по созданию особой бригады для освобождения Голанских высот от «оккупации». Об этом в интервью российскому агентству «Спутник» заявил пресс-секретарь иракской шиитской группировки «Харакат Хезболла аль-Нуджаба», поддерживаемой КСИР, Сейед Хашем Мусави. По его словам, иракские шииты примут участие в освобождении Голан, если получат запрос от сирийского правительства. По сведениям The Independent, КСИР и «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» уже заняли позиции в окрестностях спорных высот со стороны сирийской границы.

По мнению Ирины Звягельской, планам КСИР по завоеванию Голанских высот не суждено осуществиться.

«Отбить Голанские высоты нереально, скорее всего, Израиль будет контролировать эту территорию достаточно долго, и единственное, что может изменить эту ситуацию — какое-то мирное соглашение в отдалённой перспективе», — отметила эксперт.

Тем не менее обстановка в спорном районе продолжает накаляться. 19 марта, по сообщениям арабских СМИ, Израиль снова ударил по мухафазе Эль-Кунейтра в окрестностях Голанских высот. Точечным ударом ВВС Израиля был уничтожен автомобиль, в котором ехали сторонники правительства Асада.

«Нельзя исключать, что воспользовавшись каким-то инцидентом, Израиль не введёт войска в южную буферную зону, которая прилегает к Голанским высотам, чтобы создать там территориальное образование на основе поселений лояльных к израильтянам друзов, проживающих в том районе», — отметил в интервью RT эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

Бенефициар войны

Мерами дипломатического характера Россия добилась определённых гарантий безопасности для Дамаска. Иностранные державы оставили, по крайней мере на время, попытки уничтожить силовыми методами режим Башара Асада и сконцентрировались на борьбе с террористическими группировками. Израиль не настаивает на свержении Асада, но военная активность еврейского государства может дополнительно дестабилизировать и без того непростую обстановку в регионе.

20 марта посол Израиля в России Гарри Корен был вызван в МИД РФ в связи с ударом израильской авиации по правительственной армии в окрестностях Пальмиры, где российские военные проводят сапёрные работы.

Ранее вызов Корена в МИД газета The Jerusalem Post связала с израильскими бомбардировками сирийских позиций 17 марта. Ни российские, ни израильские дипломаты не стали разглашать детали беседы, уточнив лишь, что речь шла о ситуации в САР.

Ирина Звягельская считает, что Москва недовольна действиями Израиля — интересы двух стран не совпадают.

И нет никакой уверенности в том, что Иерусалим поддастся увещеваниям и сменит свою тактику. Израильские власти твёрдо намерены проводить независимую от мнения третьих стран политику и не планируют прислушиваться к чужой точке зрения, полагает эксперт.

Дело в том, что сирийская война на руку Израилю, и он приложит усилия, чтобы сохранить статус-кво. Действия Иерусалима направлены не против режима Башара Асада, а против нормализации ситуации в САР.

«Израиль максимально заинтересован в том, чтобы продолжалась шиитско-суннитское противостояние, чтобы его противники уничтожали друг друга. Пока этот конфликт не завершён, Израилю ничего не грозит. Израильские ВВС наносят удар по шиитским формированиям там, чаша весов начинает склоняться на сторону шиитов. Это выравнивает шансы противников, и война продолжается», — подытожил Балмасов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая в России.