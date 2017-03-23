Сирия: Дер Хафер молниеносно взят войсками правительственной армии





Сирийская армия сегодня наконец освободила город Дейр-Хафир к востоку от авиабазы Кувейрис. Отбить его пытались еще осенью 2015 года, но тогда дело не пошло. В марте 2017 года, вопрос наконец был решен.



Войска Халифата предсказуемо бросили позиции в захлопывающемся котле и отступили на юго-восток, отходя в направлении административных границ провинции Ракка. Помимо наступления САА в районе Дейр-Хафира и Евфрата, дополнительные проблемы боевикам доставляет американский плацдарм на южном берегу Евфрата, который с одной стороны отрезает путь на Ракку для САА вдоль берега Евфрата, а с другой стороны, нарушает снабжение оставшихся войск Халифата в восточных районах провинции Алеппо. В этой связи, даже несмотря на переброску части "Тигров" в Хаму, САА скорее всего не остановит наступление и будет продолжать гнать боевиков к границам провинции Ракка.

Текущее соотношение сил и оперативные проблемы боевиков, к этому вполне располагают.



С падением Дейр-Хафира, можно говорить о том, что Халифат в провинции Алеппо потерпел полное поражение, потеряв все свои ключевые города (Манбидж, Джараблус, Аль-Баб, Аль-Раи, Дейр-Хафир, Дабик).

Полоса наступления 11-й дивизии и "Тигров".



PS. Плюс более-менее позитивная новость из северной Хамы. Контратака 11-й дивизии и частей "Тигров" позволила отбить у боевиков Хаттаб (или большую его часть, так как боевики утверждают, что бои идут непосредственно в поселке).

Могу предположить, что подходящие резервы в силу тревожной ситуации на фронте вводятся в бой по частям, по мере прибытия. В этой связи, контратаки скорее призваны затормозить продвижение боевиков, нежели немедленно погнать их назад. Впрочем, бои в районе Хаттаба продолжаются, так что пока не стоит делать из этого локального контрудара далеко идущих выводов, тем более, что еще этим утром боевики пытались штурмовать Арцех и даже заходили в саму деревню.





Оперативная ситуация продолжает оставаться тяжелой. Боевики помимо давления на фронт к северу от Хамы, пытаются продвинуться к югу от Маана и одновременно пытаются окружить часть сирийских войск к юго-востоку от Эль-Латмина.





Боевики в Арцехе.

