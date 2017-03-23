Сирия: мощнейшее контрнаступление американских наёмников под Хамой. Захвачен город

Прошлым вечером Хаят Тахрир Аш-Шам, Джейш Аль-Изза, Джейш Аль-Наср, Джейш Идлиб Аль-Нур, Аджнад Аш-Шам, Исламистская партия Туркестана и другие группировки боевиков провели крупномасштабное наступление на подконтрольный правительству город Суран в северной части провинции Хама. Боевики применили 2 автомобиля смертника для прорыва обороны правительственных сил и вошли в Суран и Рахбет Хаттаб. К 22 марта объединенные силы боевиков заняли Суран, военную базу Рахбет Хаттаб, город Хаттаб и провели попытку перерезать дорогу Маардас – Хама. Сирийская армия потеряла минимум 2 танка. Правительственные силы направили подкрепления в данный район.

Наступление боевиков на севере Хамы произошло во время ожесточенных боев в промзоне Кабун в восточном пригороде Дамаска, где Хаят Тахрир Аш-Шам, Фейляк Аль-Рахман и Ахрар Аш-Шам пытались воссоединить район Кабун с регионом Восточная Гута. Джейш Аль-Ислам, участвовавшая в астанинских переговорах, также объявила о поддержке наступления боевиков.

Во вторник объединенные силы боевиков провели вторую попытку отбить у правительственных сил данную стратегически важную зону, но не достигли весомых успехов. Многочисленные авиационные и артиллерийские удары сыграли важную роль в недопущении дальнейшего продвижения Хаят Тахрир Аш-Шам и ее союзников. В настоящий момент основные бои проходят в районе ткацкой фабрики, которая была занята боевиками.

События на востоке Дамаска и севере Хамы, где Хаят Тахрир Аш-Шам (бывший сирийский филиал Аль Каиды) и ее союзники начали крупномасштабные операции против правительственных сил ясно показали то, что боевики и их зарубежные спонсоры не заинтересованы в процессе мирного урегулирования сирйиского конфликта и использовали период всеобщего прекращения огня для перегруппировки, пополнения своих сил и подготовки к дальнейшим операциям на территории Сирии.

Входящие в ССА Силы Ахмада Абдо, Фейляк Аль-Рахман и Джейш Аль-Ислам добились серьезных успехов в боях с террористами ИГИЛ в восточном Каламуне в провинции Риф Димашк. Объединенные силы заняли горы Джебаль Аль-Накаб, Джебаль Аль-Шарки, Бир Аль-Афа и окрестные районы. Группировки Силы Ахмала Абдо, Джейш Аль-Ислам и прочие успешно воспользовались участием ИГИЛ в боях на других фронтах.

Правительственные силы освободили деревни Джафра, Джаннат Аль-Салама, Джафар Мансур и Харай Дихам в пригороде города Дейр Хафер в провинции Алеппо. Таким образом, сирийская армия и ее союзники взяли под огневой контроль единственную трассу, соединяющуую Дейр Хафер с остальной территорией игиловцев в данной провинции. Однако, контроля над деревней Джафра недостаточно для полного контроля трассы. Чтобы перерезать ее, правительственным силам потребуется взять населенный пункт Абу Макбара Ас-Сагира.

В провинции Ракка поддерживаемые американцами Сирийские демократические силы, преимущественной состоящие из курдских отрядов, заняли подконтрольный ИГИЛ город Хамад Ассаф. Хамад Ассаф расположен примерно в 40 км к востоку от Ракки.

