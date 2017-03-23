Суд Черногорска не помог жертве мошенничества

Черногорский городской суд признал действительными сделки с банком, совершенные под влиянием обмана.

В суд с иском к ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», гражданину К. о признании сделок недействительными обратился клиент банка. Истец взял два кредита в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк и передал деньги гражданину К., который его обманул. Это установлено приговором Черногорского городского суда. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сообщили в пресс-службе Верховного Суда Хакасии. В своем решении суд указал, что гражданин К. не является стороной кредитных договоров, а материалы дела не содержат доказательств обмана банком истца при заключении кредитных договоров. Совершение мошеннических действий гражданином К. в отношении истца не влияет на его права и обязанности перед банком, истец потерпевшим от действий банка не является, поэтому оснований для признания сделок недействительными не имеется. Судебная коллегия Верховного Суда решение Черногорского городского суда оставила без изменения.

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