Теракт на мосту в Лондоне символическое совпадение дат. Британия «допрыгается»!

После сопоставления информации стало совершенно ясно, что наезд на лондонском мосту совершён в годовщину двух символических дат - 22.03.2016 теракта в Брюселе

22.03.2013 зверского убийства Британского военнослужащего Ли Ригби:

На мой взгляд, у Британии будут ещё бОльшие проблемы , поскольку её элиты не остановятся и ради построения Нового Мирового Порядка продолжат использовать террористов.

Очень оперативно символическую составляющую "прочитали" во всех странах и выразили соболезнования и солидарность с Лондоном. Но кому они выражают сожаление? Британии - колыбели современного радикального терроризма ? Территории, где запрещённые в других странах радикальные организации, свободно ведут свою деятельность? Более того, активно используются спецслужбами для организации международной интервенции в Сирию и другие страны.

Если раньше Мировому Правительству и подконтрольным ему спецслужбам, частным военным компаниям, приходилось тщательно организовывать и готовить диверсии, то теперь достаточно " промыть мозги " радикальному мусульманскому элементу на местах, заплатить их родным и близким мизерные суммы и фанатик будет готов наезжать на кого угодно, а затем под камеры резать глотки или рубить топором на право и на лево. Становится всё более очевидно, что даже у не связанных с спецслужб ами радикалов появляется вкус и желание совершать личный террор . В криминалистике это явление описано как эффект "подражание". Желание мстить суммированное с количеством радикального мусульманского элемента в мире и помноженное на информационное общество может дать страшный эффект . Намного более кровавый, чем личный террор в Российской Империи в начале ХХ века.

На мой взгляд, следует зафиксировать очень тревожную тенденцию. Сложность организации "символических терактов" в Европе, да и по всему Миру, катастрофически понизилась !

Однако, если параллели с терактом в Брюсселе нынешний теракт в Лондоне в зарубежных СМИ связали, то с убийством Ли Ригби, произошедшим четыре года назад в этот же день, связали далеко не все. Возможно, в силу редакционной политики. И уж точно никто из официальных СМИ мы с вами не узнаем, что большая часть терактов организовывается структурами Мирового Правительства с целью достижения своих целей.

Таких совпадений не бывает, в данном случае мы видим символическое подражание убийству Ли Рикби. Британские власти всё прекрасно поняли и "включили" режим информационной тишины ( замалчивания ). Параллели с убийством Ли Рикби публично не проводятся, о символических связях с терактом в Брюсселе не упоминается. На данном примере видно стандартную схему работы СМИ в ситуации терактов. Замалчивание необходимо с целью минерализации "вторичного" поражения психики граждан через СМИ. Следует ожидать появления на телеканалах репортажей в духе "вся нация сплотилась, не боится и готова дать отпор".

Старинная примета свидетельствует, что один снаряд не попадает в одну воронку дважды . Вчера снаряд попал в одну воронку трижды! Ли Рикби также сначала сбили машиной, затем зарезали. Тоже самое пытался повторить нынешний лондонский фанатик, но неудачно - был застрелен полицией.

***

Четыре человека погибли, сорок ранены во время произошедшего в среду днем теракта в лондонском районе Вестминстер, сам террорист ликвидирован полицией.

Однако премьер Британии Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы в стране повышать не будет.

Теракт 22 марта 2017 года стал самым кровавым в Великобритании после терактов 7 июля 2005 года.

Хронология событий

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где ее остановила полиция. Злоумышленник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

По словам премьер-министра Мэй, место для теракта было выбрано не случайно. "Место террористы выбрали не случайно: именно там, в самом сердце нашей столицы, собираются люди самых разных вероисповеданий и культур, чтобы прославлять наши общие ценности демократии и свободы слова, возле здания древнейшего парламента", — сказала премьер, выступая с обращением к нации.

После теракта полицией были оцеплены здание парламента и резиденция премьер-министра, остановлено колесо обозрения "Лондонский глаз", закрыта станция метро "Вестминстер", остановлено движение на близлежащих улицах.

Сведения, появлявшиеся в СМИ, противоречили друг другу: сначала речь шла о стрельбе, потом о резне, потом выяснилось, что стрельбы на Вестминстерском мосту не было. Не сразу было понятно, о скольких инцидентах идет речь и сколько было злоумышленников.

Эти вопросы в районе 18 часов прояснил замглавы столичной полиции Лондона Марк Роули. "Мы надеялись, что этого никогда не случится, но это, к сожалению, стало реальностью", — сказал он в своем первом заявлении для прессы.

"Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер", — отметил Роули в среду поздно вечером.

Роули также сообщил, что теракт у здания парламента в Лондоне совершил один человек. По его словам, он может быть связан с международным терроризмом, однако пока расследование находится на ранней стадии. "Мы располагаем информацией только об одном человеке. Однако в рамках мер предосторожности в ближайшее время видимое присутствие полиции в Лондоне усилится, в том числе, на транспорте", — заявил он.

Премьер-министр сообщила, что уровень террористической угрозы останется прежним.

"Уровень террористической угрозы останется серьезным. Он не будет повышаться", — сказала Мэй после экстренного заседания чрезвычайного комитета COBRA, в который входят представители правительства, полиции и спецслужб.

Жизнь восстанавливается

На данный момент Вестминстерский мост остается закрыт, там по-прежнему наблюдается большое скопление полицейских машин. Однако оцепление со здания парламента уже снято, парламентарии, сотрудники и туристы, среди которых множество школьников, разъехались по домам.

Парламент возобновит работу уже в четверг, как и парламент Шотландии, прервавший сегодняшние дебаты по вопросу о новом референдуме о независимости и перенесший голосование по этому поводу на более позднюю дату.

"Завтра парламент соберется как всегда, и мы все соберемся вместе, и все, кто приехал в наш город, пойдут по своим делам, они выйдут из отелей и пойдут по нашим улицам, и будут жить своей жизнью, не сдаваясь перед терроризмом и не позволяя голосу ненависти разобщить нас", — сказала Мэй.

Станция "Вестминстер" открылась для пересадок, однако входы и выходы пока закрыты.

В других центральных районах города все спокойно: люди сидят в ресторанах, пьют пиво в пабах, театры и клубы работают, транспорт функционирует нормально, хотя пробки в центре чуть больше, чем обычно.

Неизвестные подробности

По ходу дела выясняются новые подробности происходящего. Появились первые предположения о личности террориста. Как сообщила в среду вечером газета Independent, подозреваемого в совершении теракта якобы зовут Абу Иззадин, и он уже провел некоторое время в тюрьме за пособничество террористической деятельности.

"Иззадин, давно известный властям из-за своих связей с терроризмом, провел некоторое время в тюрьме за сбор средств, подстрекательство и прославление терроризма", — написало издание.

В то же время американский телеканал ABC со ссылкой на адвоката Иззадина утверждает, что тот еще находится в тюрьме. Скотланд-Ярд заявил, что личность преступника на данном этапе раскрывать не собирается.

Стали известны некоторые подробности гибели полицейского. Оказалось, что второй замминистра иностранных дел Великобритании Тобиас Элвуд, в прошлом армейский офицер, пытался оказать первую помощь раненому, начав делать ему искусственное дыхание. Усилия парламентария, впрочем, оказались напрасными: полицейский, который не был вооружен во время нападения на него, скончался от тяжелых ран. Скотланд-Ярд в знак траура приспустил флаг над своим главным офисом.

Постепенно проясняется, кто пострадал во время теракта. Уже известно, что среди раненых есть три французских школьника. Россиян среди тех, кого затронул теракт, по последним данным, нет.

Теракты последних лет

Лондон знаком с терроризмом не понаслышке. Уже после подписания в 1998 году Белфастского соглашения, завершившего длительный период кровавых "волнений" в Северной Ирландии, в Великобритании произошло несколько терактов.

Самый кровавый произошел утром 7 июля 2005 года в Лондоне, когда террористы-смертники произвели три взрыва в метро и один в автобусе. Тогда погибли 52 человек, более 700 были ранены.

Все смертники — Мухаммед Сидик Хан, Шехзад Танвир, Хасиб Хусейн и Джермейн Линдси — были гражданами Великобритании.

В мае 2013 года британцы Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале убили в Лондоне британского военнослужащего Ли Ригби. Исламисты приговорены к пожизненному заключению.

К террористическим актам иногда причисляется убийство 16 июня 2016 года депутата Джо Кокс. Ее убийцей оказался британец Томас Мэйр, связанный с ультраправыми организациями. Он приговорен к пожизненному сроку заключения без права подачи прошения о помиловании.